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Rekabet Kurulu, cep telefonu, tüketici elektroniği ürünleri ve küçük ev aletleri ile bunlara ait aksesuarların ithalatı, toptan satışı alanlarında faaliyet gösteren iki telefon ve üç teknoloji şirketine yönelik soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinden yapılan açıklamada, soruşturmaya ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Güncel Dijital Teknoloji Ürünleri Tekstil Gıda ve Dış Ticaret Ltd. Şti. (GÜNCEL) hakkında yürütülen ön araştırma kapsamında şirketin ürün sağladığı yeniden satıcıların satış fiyatlarına müdahale edip etmediği incelendi.

Elde edilen bilgiler ve bulgular doğrultusunda Kurul, bu şirketin yanı sıra Infinix Mobile İletişim Elektronik Pazarlama ve Ticaret AŞ (INFINIX) ile Xiaomi Turkey Teknoloji Ltd. Şti. (XIAOMI) tarafından yeniden satıcıların satış fiyatlarına müdahale edilerek Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğini soruşturma kararı aldı.

Soruşturmada, INFINIX ve XIAOMI ile bu markalı ürünlerin yeniden satışı alanında faaliyet gösteren GÜNCEL, Evofone Teknoloji AŞ (EVOFONE) ve Mieko Bilgi Teknolojileri AŞ (MIEKO) tarafından rakipler arasında bilgi değişiminde bulunmak ve/veya fiyat tespitinde bulunmak suretiyle kanunun ihlal edilip edilmediği de araştırılacak.

Böylece Kurulun soruşturması XIAOMI, GÜNCEL, INFINIX, EVOFONE ve MIEKO'yu kapsayacak.

Kurulun soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Kaynak: AA