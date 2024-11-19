Rekabet Kurulu Refrakter Malzeme Sektöründe Soruşturma Açtı

Rekabet Kurulunda, refrakter (ateşe dayanıklı) malzeme sektörüne ilişkin soruşturmada sözlü savunma toplantısı yapıldı.

Sektöre ilişkin toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin başkanlığında kurumun merkez binasında gerçekleştirildi.

Küle, Asmaş Ağır Sanayi Malzemeleri İmal ve Ticaret AŞ, Kümaş Manyezit Sanayi AŞ ve Piromet Pirometalurji Malzeme Refrakter Makine Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını hatırlattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de Asmaş Ağır Sanayi Malzemeleri İmal ve Ticaret AŞ ve Piromet Pirometalurji Malzeme Refrakter Makine Sanayi ve Ticaret AŞ'nin, fiyatlamaya yönelik rekabete hassas bilgi değişiminde bulunmak ve ihalelerde verilecek fiyatlara ilişkin uzlaşı içerisinde olmak suretiyle kanunu ihlal ettiğini belirterek, firmalara idari para cezası talep etti.

Temsilci, Kümaş Manyezit Sanayi AŞ tarafından ise kanunun ihlal edildiğine ilişkin yeterli delile ulaşılamadığına işaret etti.

Haklarında idari para cezası talep edilen teşebbüs temsilcileri, tespit edilen bulguların ihlale zemin sağlayacak nitelikte olmadığını aktardı.

Kümaş Manyezit Sanayi AŞ temsilcisi ise soruşturma heyetinin tespitine iştirak ettiğini bildirerek, idari para cezası uygulanmamasını istedi.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.