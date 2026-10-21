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Refahiye'de 2027 köylere hizmet birliği bütçesi Kaymakam başkanlığında görüşüldü

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Refahiye'de 2027 köylere hizmet birliği bütçesi Kaymakam başkanlığında görüşüldü
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Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 2027 Yılı Köylere Hizmet Götürme Birliği bütçe görüşmeleri, Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran başkanlığında yapıldı. Toplantıda köylerin ihtiyaçları ve öncelikli hizmet alanları ele alındı, bütçe planlaması değerlendirildi.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, 2027 Yılı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bütçe Görüşmeleri Olağan Toplantısı yapıldı.

Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, köylerin ihtiyaçları ve öncelikli hizmet alanları ele alındı.

Toplantıda ayrıca 2027 yılı bütçe planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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