Refahiye'de 2027 köylere hizmet birliği bütçesi Kaymakam başkanlığında görüşüldü

Refahiye'de 2027 köylere hizmet birliği bütçesi Kaymakam başkanlığında görüşüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 2027 Yılı Köylere Hizmet Götürme Birliği bütçe görüşmeleri, Kaymakam Mehmet Furkan Taşkıran başkanlığında yapıldı. Toplantıda köylerin ihtiyaçları ve öncelikli hizmet alanları ele alındı, bütçe planlaması değerlendirildi.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, 2027 Yılı Köylere Hizmet Götürme Birliği Bütçe Görüşmeleri Olağan Toplantısı yapıldı.
Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, köylerin ihtiyaçları ve öncelikli hizmet alanları ele alındı.
Toplantıda ayrıca 2027 yılı bütçe planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı