Red Bull Zero'dan "Sıfır Bahane" oyunu

Red Bull, sıfır şeker formülüyle geliştirdiği Red Bull Zero ürünü kapsamında "Sıfır Bahane" oyununu kullanıcılara sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, markanın enerji deneyimini sıfır şeker formülüyle buluşturan Red Bull Zero, Türkiye'de raflarda yerini aldı. Ürün, düşük kalorili yapısıyla günün temposunu yakalamak isteyenlere alternatif sunuyor.

Red Bull Zero'ya özel hazırlanan ve çevrim içi oynanan "Sıfır Bahane" oyunu, kullanıcıları zihinsel ve fiziksel olarak harekete geçmeye davet ediyor. Oyun boyunca katılımcılar, spor temalı sorularda kelimeleri kısa sürede tahmin ederek hız ve spor bilgilerini test ediyor.

Oyunda haftanın kazananları Red Bull ürün kitleri elde ederken, en yüksek skoru elde eden oyuncu evde antrenman için hazırlanan spor kitinin sahibi oluyor.