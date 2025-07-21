QNB Türkiye, Euromoney Ödüllerinde Dört Kategoride Ödül Kazandı

QNB Türkiye, dijitalleşme ve sürdürülebilir finans alanlarındaki uygulamaları nedeniyle Euromoney Awards for Excellence 2025'te bölgesel ve ulusal düzeyde dört farklı ödül kazandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, QNB Türkiye, dijitalleşme ve sürdürülebilir finans alanlarındaki yatırımlarıyla Türkiye ekonomisinin geleceğine katkı sunmaya ve bölgesel başarılarını istikrarlı biçimde güçlendirmeye devam ediyor.

Küresel finans yayınlarından Euromoney tarafından düzenlenen Awards for Excellence 2025'te QNB Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa (CEE) bölgesinde sürdürülebilir finansman ve KOBİ dijital bankacılığı alanlarındaki başarısıyla iki uluslararası ödül kazanırken, Türkiye'de hem ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) alanındaki çalışmaları hem de KOBİ'lere özel dijital bankacılık çözümleriyle iki ayrı ödüle daha ulaştı.

QNB Türkiye, "Türkiye'nin En İyi Dijital KOBİ Bankası" unvanını üst üste ikinci kez alırken, "Orta ve Doğu Avrupa'nın En İyi Dijital KOBİ Bankası" seçilerek bölgesel ölçekte dijitalleşme alanında ödül elde etti.

Banka, sürdürülebilir finansman tarafında ise Dünya Bankası'nın alt kuruluşu Uluslararası Kalkınma Kuruluşu (IFC) ile gerçekleştirdiği 25 milyon dolarlık mavi tahvile ek olarak IFC ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile gerçekleştirdiği 100 milyon dolarlık yeşil tahvil ihraçları nedeniyle "CEE Bölgesi'nin En İyi ESG İşlemi" ödülüne değer görüldü. QNB Türkiye, ESG performansı, entegre raporlama yaklaşımı ve çevresel sosyal etki odağıyla "Türkiye'nin En İyi ESG Bankası" unvanına da sahip oldu.

- "Dönüşümün geleceğini şekillendiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, küresel ölçekte itibarlı bir platform tarafından dört ayrı kategoride ödül sahibi olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunan finansal modeller geliştirdiklerini, KOBİ'leri kapsayıcı dijital çözümlerle desteklemeyi stratejik öncelikleri olarak gördüklerini aktaran Tan, elde ettikleri başarıların, yalnızca bugün için değil, dönüşümün geleceğini şekillendirme kararlılıklarının güçlü bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Tan, "Bu ödüllerin, uluslararası ölçekte yürüttüğümüz çalışmaların takdiri olduğuna ve gelecekte de bu başarıların artarak devam edeceğine inanıyorum. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve bu yolculukta bize eşlik eden tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.