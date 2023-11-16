Pursaklar Belediyesi 8 Ayda 30 İş Buluşması Düzenledi

Pursaklar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek, istihdama ve nitelikli iş gücü oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla 8 ayda 30 iş buluşması düzenledi. İş arayanlar ve işverenler bir araya gelerek binlerce vatandaşın iş sahibi olmasına yardımcı oldu.

Pursaklar Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek, istihdama ve nitelikli iş gücü oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla 8 ayda 30 iş buluşması düzenledi.

Pursaklar Belediyesi, Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı İstihdam Şefliği aracılığıyla 8 ayda 30 iş buluşması düzenleyerek, iş arayanlar ve işverenleri bir araya getirdi. Gıdadan tekstile, sağlıktan otomotiv sektörüne kadar farklı iş kollarında hizmet veren esnaflar, firmalar ve büyük ölçekli fabrikalar, yapılan görüşmelerle binlerce vatandaşın iş sahibi olmasına aracılık etti.

İş arayan her bir vatandaşın kendilerine en uygun işe yerleşebilmeleri için tabiri caizse her hafta en az bir tane iş arayan ve işveren buluşması düzenlediklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Hemşehrilerimizin iş sahibi olabilmeleri için esnaflarımız ve firmalarla sürekli temas halindeyiz. En önemli amacımız bir tane vatandaşımızın bile işsiz kalmasının önüne geçmek. Bizler mesleği olsun veya olmasın ilçe sakinlerimiz için esnaflarımızla sürekli iletişim halinde olmaya ve onlara yeni iş imkanları sunmak adına çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Pursaklar Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen buluşmalarda iş arayanlar, firmalarla görüşerek bilgi aldı. - ANKARA