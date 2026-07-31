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PTT'den "Kum Zambağı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

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PTT AŞ tarafından "Kum Zambağı" konulu anma pulu ile ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

Ptt AŞ tarafından "Kum Zambağı" konulu anma pulu ile ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 45 lira (45 x 45 milimetre boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 90 lira bedelli ilk gün zarfı, abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde ve PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla aynı tarihte "PTT Pul Müzesi Ulus /ANKARA" adresinde "Kum Zambağı 31.07.2026" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

Kaynak: AA
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