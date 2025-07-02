Petrol Ofisi, 17. Yılda Da Liderliğini Korudu

Petrol Ofisi Grubu, geçen yıl kaydettiği 7 milyon tonluk yurt içi satış miktarı ve yüzde 21,43'lük pazar payı ile sektördeki liderliğini üst üste 17. yıla taşıdı.

Şirketten yapılan açıklamada, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Petrol Piyasası 2024 Sektör Raporu'na göre geçen yıl toplam yurt içi akaryakıt satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 2,68 artışla 32,7 milyon tona yükseldiği belirtildi.

Geçen yıl Petrol Ofisi Grubu'nun 7 milyon ton yurt içi satış miktarı ve yüzde 21,43'lük pazar payıyla sektördeki liderliğini koruduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi Mehmet Abbasoğlu, şirketin kaydettiği performanstan gurur duyduklarına işaret ederek, "Türkiye genelindeki 2 bin 700'ü aşkın istasyonumuz, havacılık ve denizcilik alanlarındaki yenilikçi operasyonlarımız, ekosistem anlayışı üzerine kurulu yapılanmamız ve ayrıştırıcı önceliğimiz olan terminal ve depolama yatırımlarımızla, gelenekselleşen liderliğimizi çeyrek asra taşımak en önemli hedefimiz." ifadesini kullandı.