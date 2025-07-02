Petrol Ofisi, 17. Yılda Da Liderliğini Korudu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Petrol Ofisi Grubu, geçtiğimiz yıl 7 milyon tonluk yurt içi satış ve %21,43'lük pazar payı ile akaryakıt sektöründeki liderliğini sürdürdü. Şirket, toplam yurt içi akaryakıt satışlarının %2,68 arttığı bir yılın ardından bu başarıyı elde etti.

Petrol Ofisi Grubu, geçen yıl kaydettiği 7 milyon tonluk yurt içi satış miktarı ve yüzde 21,43'lük pazar payı ile sektördeki liderliğini üst üste 17. yıla taşıdı.

Şirketten yapılan açıklamada, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Petrol Piyasası 2024 Sektör Raporu'na göre geçen yıl toplam yurt içi akaryakıt satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 2,68 artışla 32,7 milyon tona yükseldiği belirtildi.

Geçen yıl Petrol Ofisi Grubu'nun 7 milyon ton yurt içi satış miktarı ve yüzde 21,43'lük pazar payıyla sektördeki liderliğini koruduğu kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi Mehmet Abbasoğlu, şirketin kaydettiği performanstan gurur duyduklarına işaret ederek, "Türkiye genelindeki 2 bin 700'ü aşkın istasyonumuz, havacılık ve denizcilik alanlarındaki yenilikçi operasyonlarımız, ekosistem anlayışı üzerine kurulu yapılanmamız ve ayrıştırıcı önceliğimiz olan terminal ve depolama yatırımlarımızla, gelenekselleşen liderliğimizi çeyrek asra taşımak en önemli hedefimiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi

Forma tanıtımında giydiği kıyafet Fenerlileri çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır

Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır
Türkiye'nin dev çikolata üreticisi konkordato başvurusunda bulundu

Türkiye'nin dev çikolata markası konkordato ilan etti
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Dünyayı tedirgin eden iddia: İran, Hürmüz Boğazı'na mayın döşüyor

Ateşkes devam ederken İran'dan ABD'nin uykularını kaçıran hazırlık
Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Güzide Duran'ın eşi isyan etti: Bu bir ihanettir

Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Güzide Duran'ın eşi isyan etti
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Kardeşiyle düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Trump'tan Gazze açıklaması: İsrail 60 günlük ateşkese dair koşulları kabul etti

Trump dünyanın dört gözle beklediği haberi verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.