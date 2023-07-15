Peru'nun Ankara Büyükelçisi Türk şirketlerini ve yatırımlarını artırmaya çalışıyor

Peru'nun Ankara Büyükelçisi Cesar de las Casas, Türk şirketlerini ve yatırımlarını artırmaya çalıştıklarını belirterek, Türk Hava Yollarının (THY) Peru'ya direkt uçuşlarının başlaması için bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını ve bunun çok önemli olduğunu söyledi.

Peru'nun Ankara Büyükelçisi Cesar de las Casas, ülkesindeki Türk şirketlerini ve yatırımlarını artırmaya çalıştıklarını belirterek, Türk Hava Yollarının (THY) Peru'ya direkt uçuşlarının başlaması için bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını ve bunun çok önemli olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 20 Haziran'da güven mektubunu sunarak Türkiye'deki görevine başlayan Büyükelçi de las Casas, Anadolu Ajansına (AA) değerlendirmelerde bulundu.

De las Casas, Türkiye'de büyükelçi olarak göreve başlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Latin Amerikalı meslektaşlarım, Türkiye'nin sadece bölgede değil, aynı zamanda dünyada da varlığını daha da artıracağının farkında." dedi.

Türkiye ile iyi ticari ve kültürel ilişkiler geliştirmeyi hedeflediklerini kaydeden de las Casas, " Türkiye'nin öneminin farkında olduğumuz için buradayız. Bu bizim ilk adımımız." ifadelerini kullandı.

Diplomatik kariyerine 1986'da İsveç'te başladığını anlatan de las Casas, sonrasında ülkesi Peru ve Şili'de ticari ilişkiler üzerine çalıştığını belirtti.

De las Casas, uzun yıllar Brezilya'da görev yaptığını belirterek, burada başkonsolos olarak görev yaptığını söyledi.

Peru'ya döndüğünde Amazon İşbirliği Anlaşması Örgütünde (ACTO) ise yönetici olarak çalıştığını belirten de las Casas, ormanlar ve su yönetimi gibi sürdürülebilirlik projeleri üzerine çalıştığını ifade etti.

"İki ülke de medeniyetlerin beşiğidir"

Büyükelçi, Türkiye'ye gelmeden önce de burayı sevdiğini belirterek, "Peru ve Türkiye önemli bir şeyi paylaşıyor. İki ülke de medeniyetlerin beşiğidir. Çok uzun bir tarihimiz var. Bu da Türkiye ile paylaştığımız bir şey." ifadelerini kullandı.

De las Casas ülkesinin Türkiye'ye ihracat açığını kapatmak için ticari varlıklarını geliştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Ulaşmaya çalıştığımız hedeflerden biri ticaret dengemizi iyileştirmek, bu da burada daha fazla ticari varlığa sahip olmak anlamına geliyor." değerlendirmesini yaptı.

Büyükelçi, Peru'daki kahve, kakao, kinoa, kiwicha, çiya tohumu, yaban mersini, kuşkonmaz ve avokado gibi tarım ürünlerinin ihracatını artırabileceklerini söyledi.

Türk şirketlerinin Peru'ya yatırım yapmasının memnuniyetle karşılanacağını kaydeden de las Casas, "Peru'daki Türk şirketlerin varlığını, yabancı yatırımları, Türk yatırımlarını artırmak için çabalıyoruz. Örneğin, madencilik sektöründe. Çünkü Türkiye'nin bu alanlardaki bilgi birikimi ve kapasitesi Peru'da memnuniyetle karşılanabilir." dedi.

"Hidrolojik altyapı konusunda Türkiye'nin çok iyi bir bilgi birikimi geliştirdiğini görüyoruz"

Büyükelçi de las Casas, Türkiye'nin altyapı konusundaki tecrübesine dikkati çekerek, "Örneğin barajlar gibi hidrolojik altyapı konusunda Türkiye'nin çok iyi bir bilgi birikimi geliştirdiğini görüyoruz." ifadelerine yer verdi.

De las Casas, Türk halkının birliğine ve konukseverliğine dikkati çekerek, "Nereye gitsek insanlar bize karşı çok kibar." sözlerini kullandı.

Türkiye'ye şubatın başında geldiğini ve ilk deneyiminin 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler olduğunu ifade eden de las Casas, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Peru'daki Ulusal Afet Enstitüsünün (INDESI) işbirliği içerisinde olduğunu kaydetti.

De las Casas, doğal afetlere karşı tedbirler konusunda bilgi paylaşımının önemini vurgulayarak, iki ülkedeki uzmanların birbirlerini ziyaret etmesini teşvik edeceklerini söyledi.

İki ülke arasında direkt uçuşlar için çalışmalar sona yaklaşıyor

Büyükelçi, iki ülke arasındaki turizm ve kültürel ilişkilere değinerek, "Nihayete erdirmeye çalıştığımız meselelerden biri hava ulaşımı anlaşması. Türk Hava Yollarının uçuşlarını başlatmak için, Türkiye ile bu anlaşmayı imzalamak bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

De las Casas, söz konusu anlaşmanın turizmi geliştireceğini ve kargo uçuşlarının süresini düşüreceğini vurguladı.

Lima'nın jeopolitik konumundan dolayı potansiyel bir aktarma merkezi olduğuna işaret eden Büyükelçi, "Lima'ya ulaşmak, Güney Amerika'daki bütün başkentlere ulaşmanın bir yolu. Bu nedenle, Türk Hava Yollarından direkt uçuşların olması bizim için çok önemli. Bu, ulaşmamız gereken bir hedef." dedi.

En son Türkiye'den bir heyetin Peru'yu ziyaret ettiğini belirten de las Casas, bir sonraki ziyaretin Peru'dan Türkiye'ye olacağını kaydetti.

De las Casas, Türk halkını ülkesindeki tarihi ve doğal güzellikleri ziyaret etmeye davet etti.