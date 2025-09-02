Pegasus Hava Yolları, Hatay Seferlerini Yeniden Başlattı

Pegasus Hava Yolları, Hatay Seferlerini Yeniden Başlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pegasus Hava Yolları, 6 Şubat 2023'teki depremler sonrasında inşa edilen yeni pistteki ilk uçuşunu gerçekleştirerek Hatay seferlerini yeniden başlattı. Uçuşlar her gün ve kış döneminde günde iki kez gerçekleşecek.

Pegasus Hava Yolları, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden sonra inşa edilen yeni piste ilk uçuşunu bugün gerçekleştirerek, Hatay seferlerini yeniden başlattı.

Filosunu yeni yatırımlarla güçlendirmeye ve uçuş ağını genişletmeye devam eden Pegasus Hava Yolları, Hatay uçuşlarını 1 Eylül itibarıyla yeniden başlattı. Depremden hasar gören havalimanında inşa edilen yeni piste uçuş yapan ilk hava yolunun Cumhuriyet uçağıyla Pegasus olduğu açıklandı.

Şirketin İstanbul Sabiha Gökçen-Hatay uçuşları yaz döneminde her gün, kış döneminde ise günde iki kez düzenlenecek. Ayrıca şirket, Ercan-Hatay hattında da haftada 4 frekans uçuş gerçekleştirecek.

Hatay uçuşlarının yeniden başlamasıyla şirket, Türkiye'nin dört bir yanını birbirine bağlayan geniş uçuş ağını daha da güçlendirdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
TOKİ, 30 ilde 312 arsayı 36 ve 48 ay vade ile satışa çıkarıyor

TOKİ'den çok sayıda ilde sudan ucuza satış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Vasco da Gama, Carlos Cuesta'yı renklerine bağladı

Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuran ayrılık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.