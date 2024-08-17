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Palandöken: Okula başlamanın maliyeti arttı

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Okulların açılmasına sayılı günler kala okul alışverişi telaşının şimdiden başladığını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, okul kıyafetlerinin tek bir noktada satılmasının haksız rekabet oluşturduğunu söyledi.

Palandöken: "Okula başlamanın maliyeti arttı"

"Her bütçeye uygun okul kıyafeti olmalı"

"Mecburi müşteri mantığı ile hareket edilmemeli"

"Ortalama bir okul kıyafeti için 2 bin 500-3 bin TL harcanıyor"

"Okul kıyafetlerinin tek bir noktada satılması doğru değil"

ANKARA - Okulların açılmasına sayılı günler kala okul alışverişi telaşının şimdiden başladığını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Okulların açılmasına az bir zaman kaldı, tabi telaşe de başladı. Ailelerin alması gereken okul kıyafetleri, eşofmanlar ve hangi okula gidiyorsa o okulun özel kıyafetleri var. 19 milyon çocuğumuz okula başlayacak ancak okulların bir bölümü kıyafetlerini tek bir mağazaya yönlendirmek suretiyle oradan temin ediyorlar. Dolayısıyla hem ürünlerin kalitesi düşük hem de fiyatları yüksek. 2 bin 500-3 bin TL ye bir okul kıyafeti alınıyor. Oysa daha önce herkes bütçesine uygun bir şekilde pazarlık ederek, piyasa araştırması yaparak alışveriş yapsın diye serbest kıyafete geçilmişti" dedi.

"Bazı okullar sadece belli mağazalarla anlaşma yapıyor"

Okul kıyafetlerinin tek bir noktada satılmasının haksız rekabet oluşturduğunu söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Okul kıyafeti tek bir noktada değil farklı yerlerde satılması, öğrenci hangi okulda okursa onu ayrıca yakasına takmalı. Böylece mecburi bir fiyatın oluşması veya nasılsa müşteri mecbur, başka yerden alamaz mantığıyla hareket edilmesiyle haksız rekabet oluşmaz. Tabii bununla birlikte defter, kalem, silgi, çanta, suluk gibi diğer okul araç gereçleri de var. Sadece kıyafetler ortalama 2 bin 500 TL- 3 bin TL' den başlayınca aileler düşünüyor. Öte yandan bazı okulların kıyafet masrafları 3-5 bin TL den çok daha yüksek oluyor. Veliler bu kıyafetleri çocukların sağlığı için sentetik olmasın diye özen göstererek seçmeye gayret ediyor. Ama bu yönlendirmeler hem fiyatlardaki birlikteliğin sağlanmasını yani rekabet unsurunun ortadan kalkmasını ve onların dikte ettiği, çok da kaliteli olmayan ürünleri alma mecburiyetinde bırakıyor" şeklinde konuştu.

"Okula başlayacak 19 milyon öğrenci piyasa için çok önemli"

Okula başlayacak 19 milyon öğrencinin piyasa için çok önemli olduğunu vurgulayan Palandöken, "Bütün piyasa eğitim- öğretim sezonunu bekliyor. Diğer anlaşmalı olmayan ve okul kıyafeti satanların hepsi perişan oluyor. Halbuki tek tip olsun istemiyoruz ama her okul için yakasında amblemini takabilecek bir yer olsun. Ama kalitesini aileler ve bütçeleri tespit etsin. Böyle ben yaptım oldu mantığıyla hareket edip aileleri zor durumda bırakıp çocukların da hevesinin kırılmasına gerek yok. Bunun için Milli Eğitim Bakanlığımız ve okul aile birlikleri en azından piyasadaki fiyat analizlerinin düzgün yapılarak satın alınmasını sağlayacak bir tedbir lazım. Yapılan uygulama gerçekten de fiyat istikrarını bozucu, aileleri huzursuz edici, aynı zamanda çocukların şevkini kırıcı bir pozisyon alıyor. Bir an evvel buna bir çözüm bulunmalı. Serbest kıyafetse onu aileler hangi yerde, hangisi bütçesine uygun onu alabilmesi sağlanması lazım. Çocuklarımızın ve ailelerinin bu konudaki rahatsızlıklarının da giderilmesi şart" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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