OYAK Çimento, İş Sağlığı ve Güvenliği Ödüllerinde Üç Kategoride Kazandı

Oyak Çimento, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) tarafından düzenlenen "İSG'ye Değer Katanlar Ödülleri 2025" kapsamında, üç farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, OYAK Çimento, iş sağlığı ve güvenliğini kalıcı değer haline getirmek ve işyerlerinde sürekli birincil öncelik olmasını sağlamak amacıyla birçok çalışmayı hayata geçirdi.

Şirket, 14 farklı firmadan 2023 ve 2024'te hayata geçirilen toplam 91 projenin yarıştığı değerlendirme sonucunda "İşyerlerinin Etkin Gözetimi-Kırık Cam Denetimleri" projesiyle "İş Güvenliğine Değer Katanlar", "Endüstriyel İş Hijyeni Perspektifinden İş Sağlığı Gözetimi ve Koruyucu Hekimlik Programı" projesiyle "Sağlığa Değer Katanlar" ve "Fabrika Direktörü Mustafa Turan" ile "İSG'ye Liderlik Yapanlar" kategorilerinin kazananı oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Çimento Ülke Üst Yöneticisi (CEO) Murat Sela, iş sağlığı ve güvenliğinin her zaman öncelikleri arasında konumlandığını belirterek, alanda yaptıkları tüm çalışmaların, her şeyden önce çalışanların sağlığını ve güvenliğini sağlamak için atılmış adımlar olduğuna dikkati çekti.

Üretim süreçlerini sıfır iş kazası hedefiyle yönetirken, inovasyon ve dijitalleşmeden de güç aldıklarını aktaran Sela, şunları kaydetti:

"ÇEİS İSG'ye Değer Katanlar Ödülleri'nde üç farklı kategoride ödül almamız, sektörümüz için bu alanda koyduğumuz standartların ve yenilikçi yaklaşımlarımızın bağımsız kuruluşlarca da takdir edildiğini gösteriyor. OYAK Çimento olarak bizi motive eden başarılarımız doğrultusunda İSG alanındaki yatırımlarımıza ve inovasyon odaklı projelerimizle güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmaya devam edeceğiz."