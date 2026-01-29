Oxford ELLT Skill Retake kullanıma sunuldu

Oxford International Digital Institute, Oxford ELLT Skill Retake'ı kullanıma sundu.

Oxford International Digital Institute (OIDI), İngilizce seviye testi Oxford ELLT için Oxford ELLT Skill Retake seçeneğini başlattığını duyurdu.

Dijital Değerlendirme ve Ürün Stratejisi Başkanı Michael Shaw, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Dil öğrenimi doğrusal değildir ve beceriler arasında eşit olmayan performans yaygındır. Birçok öğrenci genel olarak güçlü bir yetenek sergilemekte ancak sınav koşulları, zamanlama veya özgüven nedeniyle tek bir alanda düşük performans göstermektedir. Oxford ELLT Skill Retake bu gerçeği ele alarak öğrencilere ilerlemeleri için en önemli olan şeylere odaklanma fırsatı veriyor." - İSTANBUL