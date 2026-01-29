Haberler

Oxford ELLT Skill Retake kullanıma sunuldu

Güncelleme:
Oxford International Digital Institute, öğrencilerin İngilizce seviye testinde belirli becerilere odaklanmalarını sağlayan Oxford ELLT Skill Retake seçeneğini duyurdu. Bu yeni seçenek, öğrencilere düşük performans gösterdikleri alanlarda yeniden şans tanıyarak dil öğrenimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Oxford International Digital Institute (OIDI), İngilizce seviye testi Oxford ELLT için Oxford ELLT Skill Retake seçeneğini başlattığını duyurdu.

Dijital Değerlendirme ve Ürün Stratejisi Başkanı Michael Shaw, konuya ilişkin olarak şunları söyledi: "Dil öğrenimi doğrusal değildir ve beceriler arasında eşit olmayan performans yaygındır. Birçok öğrenci genel olarak güçlü bir yetenek sergilemekte ancak sınav koşulları, zamanlama veya özgüven nedeniyle tek bir alanda düşük performans göstermektedir. Oxford ELLT Skill Retake bu gerçeği ele alarak öğrencilere ilerlemeleri için en önemli olan şeylere odaklanma fırsatı veriyor." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
