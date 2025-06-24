Onur Yavuz, ATP Yazılım ve Teknoloji'nin Büyümeden Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Oldu

Onur Yavuz, ATP Yazılım ve Teknoloji'nin Büyümeden Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Oldu
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ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş., sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yeni bir pozisyon oluşturdu. Onur Yavuz, bu yeni pozisyonda uluslararası pazarlarda büyüme stratejilerine liderlik edecek.

ATP Yazılım ve Teknoloji'de Büyümeden Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı pozisyonuna Onur Yavuz getirildi.

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş., sürdürülebilir büyüme ve kurumsal gelişim hedefleri doğrultusunda organizasyon yapısında değişikliğe gitti. Yönetim Kurulu kararıyla Genel Müdür'e bağlı olarak görev yapacak Büyümeden Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı (Chief Growth Officer - CGO) pozisyonu oluşturuldu. Bu göreve, 23 Haziran tarihi itibarıyla şirketin Çin operasyonlarını da başarıyla yürüten Onur Yavuz atandı.

Yeni oluşturulan CGO pozisyonu, ATP'nin uluslararası pazarlarda sürdürdüğü büyüme odaklı stratejilere liderlik edilmesi amacıyla hayata geçirildi. Son yıllarda finans ve konuk ağırlama alanlarında geliştirdiği kurumsal yazılım çözümleriyle yurt içindeki güçlü konumunu pekiştiren ATP, Çin, Azerbaycan ve Güney Afrika gibi stratejik pazarlarda gerçekleştirdiği projelerle global varlığını da istikrarlı biçimde genişletiyor.

Yapılan açıklamaya göre, 2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden mezun olan Onur Yavuz, kariyerine Softtech'te Yazılım Mühendisi olarak başladı. 2018 yılında Softtech Çin Genel Müdürlüğü görevine getirilen Yavuz, 2022 yılından bu yana ATP China şirketinin Genel Müdürü olarak görev yapmaktaydı. Çin teknoloji ekosisteminde yürüttüğü Ar-Ge ve iş birliği çalışmalarıyla bankacılık, gıda, perakende ve otomotiv gibi farklı sektörlerdeki kurumsal müşterilerin inovasyon süreçlerine katkı sağladı.

TÜSİAD Çin Network'ü ve DTİK Çin Yönetim Kurulu üyesi olan Yavuz, aynı zamanda teknoloji girişimlerine mentorluk desteği veriyor.

Atama kapsamında ayrıca Onur Yavuz, bağlı ortaklık ATP China (Tradesoft Shanghai IT Co Ltd.) bünyesindeki Çin operasyonlarını da yürütmeye devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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