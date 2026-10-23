Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ONS verilerine göre İngiltere'de perakende satışlar üçüncü çeyrekte yüzde 0,7 arttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'de perakende satışlar, yılın üçüncü çeyreğinde önceki 3 aylık döneme göre yüzde 0,7 arttı. ONS'a göre sıcak havanın etkisiyle yiyecek, içecek ve akaryakıt satışlarındaki artış yükselişe katkı sağladı; satışlar eylülde önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı.

İngiltere'de perakende satışlar, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki 3 aylık döneme göre yüzde 0,7 arttı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), temmuz-eylül dönemine ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede perakende satışlar bu dönemde önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 yükseldi. Sıcak havanın etkisiyle yiyecek, içecek ve akaryakıt satışlarında görülen artış, bu yükselişe katkı sağladı. Akaryakıt satışlarındaki düşüş, yılın ikinci çeyreğinde perakende satışları baskılamıştı.

Öte yandan, perakende satışlar eylülde önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı. Bu gerilemede, giyim alanındaki satışların normal seviyelerin altında kalması etkili oldu.

ONS Kıdemli İstatistikçisi Hannah Finselbach, verilere ilişkin değerlendirmesinde, akaryakıt satışlarındaki artışın perakende satışları desteklediğini belirterek, "Pompa fiyatlarında son dönemde görülen yükselişe rağmen akaryakıt satışları aylık bazda Orta Doğu'daki savaştan önce görülen seviyelere geri döndü." ifadesini kullandı.

Gıda ve içecek satışlarındaki artışın da büyümeye katkı sağladığını belirten Finselbach, bu yükselişin özellikle 2026 FIFA Dünya Kupası maçları döneminde görüldüğünü, ancak gıda ve içecek satışlarının eylülde hafif gerilediğini kaydetti.

Kaynak: AA
Olaitan'dan alkış alan performans: Avrupa'da 6 gole katkı

Transfer olduğunda burun kıvrılmıştı! Rakiplerinin korkulu rüyası oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ebru Şallı’dan oğlu Pars'la ilgili yürek yakan sözler: Gitmemeliydi ama gitti

Evlat acısı yaşayan ünlü manken: Pars gitmemeliydi
Nereden nereye! Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor

Nereden nereye! Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor
MESEM'lerde 36 milyon liralık vurgun iddiası! Eski okul müdürleri dahil 22 kişi tutuklandı

Yüz kızartıcı suçtan tutuklama! Aralarında eski okul müdürleri de var
Ölü bulduğu adamın evine çöktü! Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı

Polis memuru ölü bulduğu adamın evine çöktü
Çukurova Belediye Başkanı Kozay dahil 34 kişi tutuklandı

Belediye başkanı, teyzesi ve selefi! Hepsi tutuklandı
Trump’tan LeBron James’e ulusal marş tepkisi: Özür dilemeli

Bu görüntü Trump'ı çileden çıkarttı
Brown'dan Galatasaray derbisi öncesi radikal imaj değişikliği

Galatasaray derbisi öncesi radikal karar!