Ons Altın İlk Kez 4 Bin Doları Aştı

Güncelleme:
Küresel ekonomik belirsizliklerin etkisiyle ons altın 4 bin 36 dolara yükselirken, gram altın da 5 bin 413 lira seviyesine çıkarak rekor kırdı. İç piyasada gram altın 5 bin 404 liradan işlem görüyor.

Altın rekor kırmaya devam ediyor. Küresel ekonomik ve jeopolitik belirsizliklerin artmasıyla yatırımcılar altına yöneldi. Ons altın ilk kez 4 bin doları aştı. 4 bin 36 dolar seviyesine kadar yükselen ons altın ile birlikte gram altın 5 bin 413 liraya kadar yükselerek rekor kırdı. İç piyasada gram altın 5 bin 404 liradan, çeyrek altın 8 bin 895 liradan, yarım altın 17 bin 815 liradan, tam altın ise 35 bin 472 liradan satılıyor. - İSTANBUL

