OMÜ projesiyle, Sinop Gerzeli çiftçilere 'Gerze tavuğu' dağıtıldı

GERZE, SİNOP (İHA) - Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi'nin "Gerze Tavuklarında Seleksiyon ile Canlı Ağırlık ve Besi Performansının Artırılması Projesi" kapsamında Sinop'un Gerze ilçesinde çiftçilere 'Gerze tavuğu' dağıtıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde yayılım gösteren yerel bir ırk olan Gerze tavuklarının korunması amacıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Umut Sami Yamak'ın yürütücülüğünü yaptığı 'Gerze Tavuklarında Seleksiyon ile Canlı Ağırlık ve Besi Performansının Artırılması' başlıklı proje 2021 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından desteklendi.

Proje kapsamında Sinop'ta faaliyet gösteren ticari işletmeler ve Gerze Tarım e Orman İlçe Müdürlüğü'nden temin edilen yumurtalar ile damızlık üretimine başlandı. Damızlık üretiminin ardından sürekli olarak civciv üretimine devam edilen Gerze tavuklarının doğal yayılım bölgesinde sayısının artırılması amacıyla Gerzeli çiftçilere Gerze Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nün önünde Gerze tavuğu dağıtımı yapıldı.

"Gerze Tavuğu, sadece bir tavuk değil, ülke adına Gerze adına bir markadır"

Programda konuşan Rektör Ünal, "Söz konusu olan Gerze tavuğu, bu kültüre ait, Anadolu'ya ait maddi kültür varlıklarının en önemlilerinden biridir ve Gerze'yle eşleşmiş bir varlıktır. Bugün üzerine konuştuğumuz Gerze tavuğu, sadece bir tavuk değil, ülke adına Gerze adına bir markadır. Bunun varlığını sürdürebilmesi açısından, rekabete dayanabilmesi açısından mutlaka ıslahı gerekiyor. Bu anlamda bu proje son derece değerliydi. Bu projeyi hayata geçiren başta Ziraat Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. Umut Sami Yamak hocama, destekleyen Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan hocama ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Öztürk hocama teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu proje model alınmalıdır"

Bu projenin model alınması gerektiğini söyleyen Rektör Ünal, "Bu önemli bir çalışma ve aslında bu çalışmanın model olarak görülüp Anadolu'nun herhangi bir köşesinde kültür varlığı olarak görülen ne varsa bunun korunması, güçlendirilmesi ve ekonomiye bir şekilde kazandırılması gerekiyor. Devletin bütün kurumları bunu destekleyecektir. Bunların başında biz geliyoruz. Biz iki üniversite olarak görmüyoruz sadece bölgenin faydasına olacak bilgiyi, beyin gücünü bölgenin hizmetine sunacak kurumsal varlıklar olarak görüyoruz" diye konuştu.

"Gıda artık stratejik bir üründür"

Gıdanın artık stratejik bir ürün olduğunu belirten Rektör Ünal, "Dünyada gıda artık stratejik bir ürün. Üretmek zorundayız. Kendi kendimize yetmek zorundayız. Kendi varlıklarımızı korumak ve bunu bir şekilde güçlendirmek zorundayız. Her birimize görev düşüyor. Özellikle bugün tavuk alacak olan çiftçi kardeşlerime şunları söylemek istiyorum. Aslında sadece bir tavuk bakmayacaksınız. Bir projenin, bir türün ıslahına, bir türün tekrar kendi anavatanında bir varlık olarak bir aktör olarak yer almasına katkı sağlayacaksınız. Projeyi yöneten arkadaşlarımızla bunun ıslahı anlamında iletişiminizi sürdürmeniz fayda sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

"Gerze tavuğunun farkındalığını artırmak istiyoruz"

Proje yürütücüsü olarak süreci anlatan Doç. Dr. Umut Sami Yamak, 300-400 yumurta ile işe başladıklarını ve 100 civarında damızlıkları olduğunu belirtirken, "Bugün konuşulan bu rakamlar sembolik. Önemli olan Gerze tavuğunun farkındalığını artırmak, vatandaşın elindeki tavuk sayısını artırmaktır. Amacımız ilerleyen dönemlerde hem sayıyı artırmak hem de projede hedeflediğimiz noktaya ulaşarak civcivlerimizi vatandaşlarımızla buluşturmaktır" ifadelerini kullandı.

Program çiftçilere tavukların dağıtılmasının ardından sonlandırıldı. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi