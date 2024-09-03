Üye Girişi
Haberler

Okul Alışverişi Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Okulların başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar kırtasiye ve okul kıyafeti alışverişine başladı. Bursa'da veliler ise kırtasiye alışverişine bir hafta önceden başladı. Veliler, çocuklarının kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak için çocuklarıyla beraber çarşı-pazar dolaşmaya başladı.

Okulların başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar kırtasiye ve okul kıyafeti alışverişine başladı.

2024-2025 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül itibariyle başlayacak. Bursa'da veliler ise kırtasiye alışverişine bir hafta önceden başladı. Veliler, çocuklarının kırtasiye ihtiyaçlarını karşılamak için çocuklarıyla beraber çarşı-pazar dolaşmaya başladı.

Salçık, "Yoğunluk şimdiden başladı"

Kırtasiye satış danışmanı olan Mustafa Salçık okul alışverişinin şimdiden başladığını belirterek "Yoğunluk şimdiden başladı. Şu an anaokulu ve ilkokul grubu var çoğunlukta devam eden süreçte ortaokul ve liseler de bunlara eklenecek. Biz de bu sürece hazırlandık. Bugünlerde defter, kalem, renkli kalemler, silgi, kalemtıraş, ilkokul grubu malzemeleri, anaokulu grubu malzemeleri, çantalar, kalem kutular satılıyor. Biz mağazamızda genellikle başı çeken markaların ürünlerini satıyoruz" dedi.

İlkokul kırtasiye alışverişinde en düşük fiyat 3 bin TL

Satış danışmanı Salçık, kırtasiye masraflarına değinerek, "İlkokul grubu için maliyetler en düşük 3 bin TL, en yüksek ise 6 bin-7 binden yukarı doğru gidiyor. Okul öncesi gruplar biraz daha masraflı olabiliyorlar çünkü malzeme sayıları daha fazla oluyor. Liselerde ise defter, kalem gibi daha belirgin ihtiyaçlar olduğundan maliyet de ona göre azalıyor" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ekonomi Güncel Yaşam bursa

Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu

Enflasyon ağustos ayında yüzde 2,47 arttı, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu

 Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

 Cezaevine gönderilen Narin'in amcasının ilk ifadesi ortaya çıktı

Cezaevine gönderilen Narin'in amcasının ilk ifadesi ortaya çıktı
Dilruba hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 4.5 yıl hapis cezası istendi

Dilruba hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 4.5 yıl hapis cezası istendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Dilruba Kayserilioğlu tutuklanacak mı? Sokak röportajında konuşan Dilruba kaç yıl hapis yatacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 3 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Joao Mario ne zaman geliyor? Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario'nun uçağı saat kaçta? Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi ne kadar? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidecek? BORSA DÜŞTÜ MÜ? 3 Eylül borsa ne zaman yükselir? Borsa yükseldi mi, ne oldu? Borsa düşerse ne olur? Enflasyon artarsa döviz ne olur? Enflasyon artarsa dolar artar mı? Enflasyon artarsa dolar, euro, sterlin kaç TL olur? AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI: Enflasyon arttı mı? Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 3 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ: KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nereden sorgulanır? 3 EYLÜL MÜGE ANLI CANLI İZLE! ATV CANLI İZLEME LİNKİ Mehmet Yörük olayı nedir? Müge Anlı Mehmet Yörük olayı ne? GELİNİM MUTFAKTA 3 EYLÜL 2024 CANLI İZLE || Gelinim Mutfakta kim kazandı? Gelinim Mutfakta sunucusu değişti mi? Nursel Ergin neden yok?
title