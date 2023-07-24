Oğuzlar Kaymakamı Ali Emre Tekin Çiftçilerin Buğday Hasadına Katıldı

Oğuzlar Kaymakamı Ali Emre Tekin çiftçilerin buğday hasadı çalışmalarına katıldı.

Erenler köyünü ziyaret eden Tekin, köydeki incelemelerinin ardından çiftçi Mustafa Kula'ya ait arazide traktör kullanarak buğday hasadı yaptı.

Tekin, AA muhabirine, çiftçilerin ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağladığını söyledi.

Çiftçilerin bir yıllık emeklerini hasat döneminde almaya başladıklarını belirten Tekin, "Çiftçilerimizin çok büyük emekleri var. Bu emeklerine ortak olmak için bugün çiftçilerimizle birlikte buğday hasadını beraber yaptık. Çiftçilerimizin ürettiği ürünler ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağlamaktadır. Çiftçilerimize ve ülkemize bol ve bereketli olmasını diliyorum." dedi.