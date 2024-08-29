Üye Girişi
Haberler

Niğde'de hibe desteği alarak mantar üretim tesisi kuran genç girişimci istihdam sağlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

21 yaşındaki Selahattin Demirbaş, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı'ndan aldığı hibe desteğiyle Niğde'de mantar üretim tesisi kurdu. Tesiste günlük yaklaşık 1 ton mantar üretimi yapılıyor ve 15 kişi istihdam ediliyor.

Niğde'de hibe desteği alarak mantar üretim tesisi kuran 21 yaşındaki Selahattin Demirbaş, 15 kişiye istihdam sağlıyor.

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı'ndan yararlanarak işletmesini kurmak için yüzde 50 hibe desteği alan Demirbaş, günde yaklaşık 1 ton mantar üretimi yapıyor. Isparta'da akrabalarının yaptığı işi Niğde'de yapmak için araştırma yaptığını söyleyen ve Niğde'de böyle bir tesise ihtiyaç olduğunu aktaran Demirbaş, mantar üreticisi olmaya karar verdi. Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı çerçevesinde hibe desteğine başvuran ve müracaatı kabul edilen Demirbaş, verilen destekle 8 odalı tesisini kurdu.

Yaptığı araştırmalar sonucunda kentte mantar üretim tesisine ihtiyaç olduğunu gördüğünü söyleyen Demirbaş yaptığı açıklamada; "Isparta'da amcamlar bu işi yaparak geçimlerini sağlıyorlar. Ben de Niğde'de yaptığım araştırmalar sonucunda böyle bir tesise ihtiyaç olduğunu fark ettim. Niğde Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne giderek destek başvurusu yaptım ve projem kabul edildi. 8 odalı bir tesisi kurdum. Şuan 15 kişiye istihdam sağlıyoruz ve üretimi 1 ton seviyesine kadar ulaştı. Kapasitemizi arttırarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı Hibe Desteği Ekonomi Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu

 Ölümlü metrobüs kazasının en net görüntüleri! Araç içinde kıyamet kopuyor

Ölümlü metrobüs kazasının en net görüntüleri! Araç içinde kıyamet kopuyor

 Özgür Özel'den 'Hapis' sorusuna çok sert cevap: Önce cesedimi çiğnemeniz lazım

Özgür Özel'den "Hapis" sorusuna çok sert cevap: Önce cesedimi çiğnemeniz lazım
Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi

Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Beşiktaş muhtemel 11'i! Beşiktaş- Lugano maçı muhtemel 11'ler kim? 29 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 29 Ağustos hangi burç? 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları 2024! 30 Ağustos ile ilgili anlamlı sözler, şiirler... 30 Ağustos Cuma Sürat Kargo, PTT, Hepsijet, Aras Kargo, Yurtiçi, MNG Kargo çalışıyor mu? Kargolar 30 Ağustos'ta dağıtım yapacak mı? 30 Ağustos kuyumcular açık mı? 30 Ağustos 2024 Cuma günü kuyumcular kapalı mı? Dövizciler açık mı? 30 Ağustos eczaneler açık mı? 30 Ağustos Cuma eczaneler kapalı mı, açık mı? Nöbetçi eczanelere nereden bakılır? S Sports CANLI izle! (Las Palmas- Real Madrid) S Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Las Palmas- Real Madrid maçı ne zaman? Las Palmas- Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda? Las Palmas- Real Madrid muhtemel 11'ler! GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram rekor tazeledi! Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 29 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? Narin'in abisinin kolundaki ısırık izi Narin'e mi ait? Adli tıp raporu yayınlandı mı? Narin bulundu mu? 29 Ağustos son gelişmesi... AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim kayıtları başladı mı? (https://www.anadolu.edu.tr/)
title