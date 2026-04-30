New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası, güçlü şirket bilançolarının Orta Doğu'daki gerilime ilişkin endişeleri gölgede bırakmasıyla günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 790 puan değer kazandı ve yüzde 1,62 artarak 49.652,14 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,02 artışla 7.209,01 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,89 kazançla 24.892,31 puana ulaştı.

Orta Doğu'daki gerilime ilişkin haber akışı, yoğunlaşan bilanço sezonu ve makroekonomik veriler, yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD basınındaki haberlerde Amerikalı komutanların, ABD/İsrail-İran Savaşı'na yönelik yeni askeri seçenekler hakkında Başkan Donald Trump'a brifing verecekleri iddia edildi.

Öte yandan Trump yönetiminin, İran'la gerilim devam ederken Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığını yeniden canlandırmak için uluslararası koalisyon kurmaya çalıştığı bildirildi.

Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması, enerji arzına yönelik riskleri yüksek tutmaya devam ederken petrol fiyatlarında gerileme görüldü. Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.00 itibarıyla yüzde 3,3 azalışla 114,09 dolar olurken aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 1,8 azalarak 105 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, bu gerilemeye karşın savaş öncesindeki seviyelerinin üzerinde kalmaya devam etti.

Bilanço sezonu da yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken Google'ın ana şirketi Alphabet'in ilk çeyrekteki geliri ve karının piyasa beklentilerini aşmasının ardından hisseleri yüzde 10'a yakın değer kazandı.

Amazon'un hisseleri, şirketin geliri ve karının beklentileri geride bırakmasına rağmen günü yüzde 0,8'lik sınırlı yükselişle tamamladı.

Meta ve Microsoft'un hisseleri ise şirketlerin gelir ve karlarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın yüksek sermaye harcaması planlarının etkisiyle sırasıyla yüzde 8,6 ve 3,9 değer kaybetti.

İlaç şirketi Eli Lilly'nin hisseleri ise şirketin yıllık kar beklentisini yükseltmesiyle yüzde 9,8 yükseldi.

İş makineleri üreticisi Caterpillar'ın hisseleri de beklenenden iyi gelen finansal sonuçları ve yıllık gelir beklentisini yukarı yönlü revize etmesinin etkisiyle yüzde 9,9 değer kazandı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yatırım, ihracat, tüketici harcamaları ve kamu harcamalarındaki artışların etkisiyle yüzde 2 büyüse de büyüme hızı beklentilerin altında kaldı.

Ülkede kişisel tüketim harcamaları martta yüzde 0,9 artarken Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 3,2 yükselerek beklentilere paralel seyretti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 25 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 26 bin kişi azalarak 189 bine indi ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.