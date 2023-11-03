Nevşehir Belediyesi Tarım Arazisinde Buğday Ekimi Gerçekleştirdi

Nevşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait yaklaşık 50 dönüm tarım arazisinde buğday ekimi gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mehmet Savran, arazide yerli buğday tohumu ekildiğini ve mahsulün ihtiyaç sahibi ailelere destek amacıyla kullanılacağını belirtti.

Nevşehir Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait yaklaşık 50 dönüm tarım arazisinde buğday ekimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyeye ait tarım arazilerinin korunarak kullanılması amacıyla çalışma yapıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Savran, kent kırsalındaki araziye işçilerce, yerli buğday tohumu ekildiğini, mahsulün ihtiyaç sahibi ailelere destek amacıyla değerlendirileceğini belirterek, "Nevşehir Belediyesi tarihinde ilk kez gerçekleştirilen bu girişimle hem milli tarımı desteklemiş olacak hem de belediyeye ait boş araziler değerlendirilerek gelir elde edilecektir." ifadelerini kullandı.