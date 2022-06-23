Mustafakemalpaşa'da 280 bin ton salçalık domates ekimi başladı

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, salçalık domatesin Türkiye'de merkezi konumunda bulunan ilçede 40 bin dekar alanda 280 bin ton domatesin ekimine başlandığını belirterek, "İnşallah, üreticilerimiz son yılların en verimli hasat dönemini yaşayacaklar" dedi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, kırmızı biberi ile birlikte ilçenin en önemli tarım ürünü olan salçalık domatesin ekimine başlayan üreticilere verimli bir hasat dönemi diledi. Belediye Başkanı Mehmet Kanar döneminde kurulan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, ilçede ki tarımcılığa yeni bir sayfa açarak üreticilere hem yeni gelir kaynağı hem de ürün çeşitliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmaya devam ediyor. Mustafakemalpaşa'nın verimli topraklarında domatesten kapya bibere, kara mürverden lavantaya ve daha birçok aromatik bitkiye ev sahipliği yaparken, fide mevsiminin başlamasıyla domates fideleri tek tek toprakla buluştu.

40 bin dekar alanda domates ekimi

Sezonu açılan domateslerin ilk can suları verilirken ortalama 7 ila 10 hafta sonra hasat gerçekleşecek. 40 bin dekar alanda 280 bin ton salçalık domates ekimiyle Mustafakemalpaşa 2. Sırada yer alırken Bursa salçalık domates üretiminde Türkiye'nin yüzde 25 tek başına sağlıyor.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Doğanın, doğallığın tarımın şehrinde topraklar bu senede verimli, ilçemiz üreticileri bu senede hasatlarını ekti, hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Mustafakemalpaşa Belediyesi olarak tarım ve hayvancılıkta sadece ülkemizin değil dünyanın önemli markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Tarımsal istihdam olanaklarını arttırma çalışmalarına devam ederek hem tarımla ekonomiyi aynı anda geliştirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi