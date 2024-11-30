Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki son gelişmeler için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi

Son gelişme için dikkat çeken yorum: Esad'ın şah damarı kesildi

 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

Yaptıkları misilleme sonrası Türkiye'yi büyük bir tehlike bekliyor

 Muhalifler, ele geçirdikleri Halep'te Hafız Esad'ın heykellerini yıkmaya başladı

Esad'ı çıldırtacak görüntü
Naci Görür, Antalya depremi sonrası kentsel dönüşüme dikkat çekti

Naci Görür'den Antalya depremi sonrası dikkat çeken sözler

MÜSİAD Muğla Başkanı Aykaç ve beraberindeki heyet MÜSİAD EXPO2024 Fuarı'na katıldı

MÜSİAD Muğla Başkanı Aykaç ve beraberindeki heyet MÜSİAD EXPO2024 Fuarı'na katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen MÜSİAD EXPO2024 Ticaret Fuarı 26-29 Kasım tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Kongre Merkezinde gerçekleşti.

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen MÜSİAD EXPO2024 Ticaret Fuarı 26-29 Kasım tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Kongre Merkezinde gerçekleşti. Etkinlik, 500'ü aşkın yabancı alım heyeti ve 18 bin metrekarelik fuar alanıyla 94 ülkeden iş insanları, yerli ve yabancı sanayiciler ve yatırımcıları bir araya getirdi.

MÜSİAD EXPO2024 Ticaret Fuarı'na Muğla'dan MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç ve beraberindeki heyet fuar alanındaki stantları gezerek global ticaretin yönü hakkında bilgi aldı. Başkan Aykaç, bu tür organizasyonların yerel iş dünyasının uluslararası düzeyde tanıtılmasına imkan sağladığını ve geleceğe dair önemli bir platform oluşturduğunu belirtti.

Etkinlik kapsamında, G20 Paneli, Diplomatik Misyonlar Oturumu Türkiye-Irak İş Forumu, MÜSİAD INVEST Networking Programı ve Dünya Başkanlar toplantısı gerçekleştirildi. Fuar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımları ile sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Yaptıkları misilleme sonrası Türkiye'yi büyük bir tehlike bekliyor
img

Arda'ya 1 bardak su vermemişler
img

Rakam dudak uçuklatıyor! İşte alacağı tazminat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Az önce deprem mi oldu? 30 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu var mı? Kış lastiği uygulaması ne zaman, hangi araçlara zorunlu 2024? 30 Kasım TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Bugün ne sınavı var? ÖSYM, AÖF, MEB sınav takvimi! Bu hafta sonu hangi sınavlar var? HAFTA SONU HAVA DURUMU 30 KASIM | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 30 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 30 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? Halep düştü mü? Halep'te ne oluyor? Seferceliye tarifi nedir? En güzel seferceliye tarifi! MasterChef seferceliye tarifi nasıl yapılır? Seferceliye için malzemeler! Manisa elektrik kesintisi! 1 Aralık Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Vedat Başaran kimdir? Vedat Başaran kaç yaşında, nereli? Vedat Başaran hayatı ve biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.