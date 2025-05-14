Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde 8. Kariyer Günleri Düzenlendi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 8. Kariyer Günleri'nin konukları Müstakil Sanayici ve İşadamları (MÜSİAD) Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, Başkan Yardımcıları Yunus Manav ve Mehmet Ali Kalay oldu.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hatice Hicret Özkoç, fakülte öğretim üyeleri ve öğrencilerinin katıldığı 'Kariyer Günleri' programında MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Nevzat Aykaç, Başkan Yardımcıları Yunus Manav ve Mehmet Ali Kalay iş hayatında yaşadıkları tecrübeleri öğrencilere aktardı. Öğrencilerin mezun olduktan sonra gelecek ile ilgili planlamalarının nasıl olması gerektiği ve yaşadıkları tecrübeleri aktaran MÜSİAD Başkan ve Yardımcılarının katıldığı programa öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterildi. - MUĞLA