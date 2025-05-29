MSKÜ ve MTO Arasında Eğitim İş Birliği Protokolü İmzalandı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu ile Marmaris Ticaret Odası (MTO) arasında, Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) arasında geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen "Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında Marmaris'te önemli bir buluşma gerçekleşti. Marmaris Turizm MYO Müdürü Doç. Dr. Zehra Türk, Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür Dervis ile bir araya gelerek protokol çerçevesinde yapılacak ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Söz konusu protokol doğrultusunda, iş dünyasıyla okul arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi, öğrencilerin staj ve uygulamalı eğitim imkanlarından daha etkin yararlanması, atölye altyapısının güçlendirilmesi ve mezunların Marmaris iş gücü piyasasına katılımının artırılması amaçlanıyor. Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve turizm sektörünü bir araya getirecek kariyer günleri, kariyer planlamasına katkı sunacak rehberlik faaliyetleri ve teknik gezilerin organize edileceği protokol kapsamında ayrıca, 2025-26 eğitim yılından itibaren, sene sonunda öğrenim gördüğü bölümü derece ile bitiren öğrencilerin ödüllendirilmesi de planlanıyor.

MTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür Dervis yaptığı açıklamada üniversite-sektör iş birliğinin eğitimde kaliteyi artırmak açısından önemini vurgulayarak, protokol kapsamında üretilecek projelerin turizm sektörü ve öğrencilerin mesleki gelişimi açısından çok değerli olacağını ifade etti.

MSKÜ Marmaris Turizm MYO Müdürü Doç. Dr. Zehra Türk ise şöyle konuştu: "Öğrencilerimizin sektörel uygulamaları doğrudan deneyimlemelerini sağlayacak bu protokolü son derece kıymetli buluyoruz. Marmaris Ticaret Odası ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde, öğrencilerimizin staj ve uygulama alanları çeşitlenecek, mezunlarımız bölge turizmine daha donanımlı bireyler olarak katkı sunabilecektir. Ayrıca, kariyer günleri faaliyetleriyle öğrencilerimizin mesleki yönelimlerini bilinçli bir şekilde yapmalarını destekleyeceğiz. Yerel paydaşlarımızla birlikte bu süreci yürütmekten büyük memnuniyet duyuyoruz" - MUĞLA