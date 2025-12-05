Haberler

Kripto para piyasasında gözler küresel endeks sağlayıcısı MSCI'nın yeni planlarında

Güncelleme:
MSCI, dijital varlık oranı yüzde 50'yi aşan şirketleri ana endeks kategorilerinden çıkarma planları ile dikkat çekiyor. Bu durumun kripto para piyasasına etkileri ve belirsizlikler üzerine değerlendirmeler yapılırken, Çin Merkez Bankası'ndan gelen uyarılar da piyasada satış baskısını artırdı.

Küresel endeks sağlayıcılarından MSCI'nın dijital varlık oranı yüzde 50'yi aşan şirketleri ana endeks kategorilerinden hariç tutmak için yeni kurallar getirmeyi planlaması kripto para piyasasını ilgilendiren önde gelen gündem maddeleri arasında yer alıyor.

MSCI, endeks dahil etme kriterlerini belirleyerek önemli derecede dijital varlığı bulunan şirketleri Ocak 2026'da endekslerinden çıkarmayı düşünüyor.

MSCI'nın önemli derecede dijital varlığı bulunan şirketleri endeksten çıkarabileceğine dair açıklamalarının ardından bu planın gerçekleşmesinin kripto para piyasasını mı yoksa sadece söz konusu şirketleri mi etkileyeceğine dair belirsizlikler öne çıkıyor.

Bu planın gerçekleşmesi durumunda söz konusu şirketlerin hisselerinin fonlar ve varlık yönetim şirketleri tarafından satılabileceğine ve bunun da kripto para piyasasını olumsuz etkileyebileceğine dair endişelere yol açtı.

Bu kapsamda JPMorgan ve diğer piyasa gözlemcilerinin endeks uygunluğuna ilişkin endişeler ve bunların pasif yatırımcılar üzerindeki etkileri konusundaki uyarılarının ardından MSCI, şirketin önemli miktarda Bitcoin varlığı nedeniyle iş zekası ve mobil yazılım şirketi Strategy Inc'i endeksinden çıkarmayı düşünüyor.

Bu gelişme Strategy şirketinin profili için risk oluştururken, şirketin hisselerinde de dalgalı bir seyir öne çıkıyor.

Strategy şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Phong Le, şirketin hisselerinin net varlık değerinin altına düşmesi durumunda Bitcoin'i satmayı düşüneceğini belirtti.

Çin Merkez Bankası da kripto para piyasasını olumsuz etkiledi

Çin Merkez Bankasının (PBoC) özellikle "stablecoin"ler başta olmak üzere kripto varlıklara ilişkin riskleri yeniden gündeme getirerek, bu alanda denetimlerin sertleşeceğine işaret etmesi, kripto para piyasasındaki satış baskısını artırdı.

PBoC, dijital varlık faaliyetlerinin ülkede yasa dışı olduğunu bir kez daha hatırlatarak, özellikle stablecoinlerin oluşturabileceği risklere dikkati çekti. Çok sayıda kurumun katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından yapılan açıklamada, sanal para birimlerinin "yasal ödeme aracı olmadığı" ve "piyasada para olarak kullanılamayacağı" vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, yasa dışı faaliyetlerle mücadele kapsamında sıkı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. Bu gelişmelerle Bitcoin, bu hafta 83 bin dolar seviyelerine kadar geriledi.

MSCI'nın planı kripto para piyasasındaki dinamikleri etkileyecek bir gelişme değil

İş Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Şant Manukyan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, MSCI'nın dijital varlık oranı yüzde 50'yi aşan şirketleri ana endeks kategorilerinden hariç tutmak için yeni kurallar getirmesinin kripto para piyasasına doğrudan bir etkisi olmayacağı öngörüsünde bulundu.

Strategy şirketi endeksten çıkartıldığı zaman fonların radarından çıkabileceğini belirten Manukyan, JP Morgan'ın bu şirketin teminata konu olan değer miktarını düşürdüğünü aktardı.

Manukyan, "MSCI'nın dijital varlık oranı yüzde 50'yi aşan şirketleri ana endeks kategorilerinden çıkarma planı Strategy şirketi açısından tabii ki önemli ancak bu gelişmenin kripto para piyasasının genel dinamiklerini etkileyeceğini düşünmüyorum. Piyasanın dinamiklerini değiştirecek bir şey değil." değerlendirmelerinde bulundu.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
