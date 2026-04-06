Moskova Borsası'ndaki altın işlem hacminin 3,5 kattan fazla arttığı açıklandı

Moskova Borsası'nda mart ayındaki spot altın işlem hacminin, geçen yılın aynı döneme göre 3,5 kat artarak 534,4 milyar rubleye ulaştığı bildirildi. Artışın sebepleri arasında Batılı yaptırımlara karşı değerli metallere ve kripto paralara olan ilginin arttığı kaydedildi.

MOEX'ten yapılan yazılı açıklamada, borsada değerli metaller piyasasında, mart ayında yapılan işlemlerde 2025'in aynı dönemine kıyasla yaşanan artışa dair değerlendirmelere yer verildi.

Söz konusu dönemde, spot altın işlem hacminin 3,5 kattan fazla artarak 534,4 milyar ruble veya 42,6 tona ulaştığına işaret edilen açıklamada, spot gümüş işlem hacminin 12,3 milyar ruble veya 59,7 ton seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Bu arada, Batılı ülkelerin finans alanında geniş yaptırımlar uyguladığı Rusya'da altın ve gümüş gibi değerli metallerin yanı sıra kripto para birimleri gibi yüksek riskli araçlara da ilgi artmıştı.

Rusya'nın altın rezervleri Kasım 2025'te ilk kez 300 milyar doları aşarken, ülkenin uluslararası rezervlerinde altının payı da yüzde 42,3'e çıkmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 25 Mart'ta imzaladığı kararnameyle, ülkeden 100 gramdan daha ağır külçe altın ihraç edilmesini yasaklamıştı.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay
