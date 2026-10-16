Moldova'nın bağımsızlığının 35. yılı pulları PTT Pul Müzesi'nde sergilenmeye başlandı

Moldova Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 35. yıl dönümü için hazırlanan pul sergisinin açılışı yapıldı.

Ptt Pul Müzesi'ndeki serginin açılışına, Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Oleg Serebrian ile PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten katıldı.

Gülten, açılışta yaptığı konuşmada, pulların, ülkelerin tarihini ve kültürel değerlerini gelecek nesillere taşıyan önemli kültür elçileri olduğunu söyledi.

PTT Pul Müzesi aracılığıyla tarihi ve kültürel birikimin korunması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli bir rol üstlendiklerini belirten Gülten, "Moldova Cumhuriyeti'nin Bağımsızlığının 35. Yıl Dönümü Pul Sergisi de Moldova'nın kültürel zenginliklerinin ülkemizde daha geniş kitlelerce tanınmasına olanak sağlayacak. Ülkeler arasındaki ilişkilerin güçlenmesi resmi temasların yanı sıra kültürel değerlerin paylaşılması, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve toplumların birbirini daha yakından tanımasıyla da mümkün olur. Bu sergi de Türkiye ile Moldova arasındaki dostluğun, kültür ve sanat aracılığıyla ifade edildiği anlamlı bir buluşmadır." diye konuştu.

"Sergi pul koleksiyonundan çok daha fazlası"

Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Oleg Serebrian da pulun bir iletişim aracı, tarihi bir belge, sanatsal bir ifade ve onu basan ülkenin minyatür büyükelçisi olduğunu ifade etti.

Serebrian, Moldova için 2026'nın özel bir anlam ifade ettiğine işaret ederek, "Bağımsızlığımızın ilanının, 35. yılını kutluyoruz. 35 yıl, bir devletin yaşamında önemli bir dönemi temsil eder. Bir toplumun kaynaklarını keşfettiği, değerlendiği, hafızasını koruduğu ve dünyadaki yerini belirlediği yıllardır. Bugün açılışını yaptığımız sergi pul koleksiyonundan çok daha fazlasıdır, Moldova Cumhuriyeti'ne yoğunlaştırılmış görsel ve duygusal davettir." dedi.

Moldova'nın doğasına dikkati çeken Serebrian, tarihin de bugünü anlamanın anahtarını sunduğunu, şahsiyetler, olaylar ve semboller aracılığıyla pulların, toplumun gelişimine katkı sunan insanların, hatırasını canlı tuttuğunu dile getirdi. İki ülkenin ortak tarihinin de pullarda yer aldığını aktaran Serebrian, kendisinin de filateliye ilgi duyduğunu ve 8 yaşından itibaren pul koleksiyonculuğuna başladığını anlattı.

Konuşmaların ardından Gülten, Büyükelçi Serebrian'a kişisel pul hediye etti. Sonrasında, Gülten ve Serebrian serginin açılışını gerçekleştirdi ve burada yer alan pulları incelediler.

Kaynak: AA