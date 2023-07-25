MNG Kargo, Alman Deutsche Post DHL Group'a satıldı

Türkiye'nin önde gelen kargo şirketi MNG, Alman Deutsche Post DHL Group'a satıldı.Alman Deutsche Post DHL Group, Türkiye'nin önde gelen paket hizmeti sağlayıcısı MNG Kargo ve bağlı şirketlerinin tamamını satın alıyor. DHL Group'tan Salı günü yapılan açıklamada, MNG Kargo'nun satın alınmasıyla, şirketin Türkiye'de hızla gelişen yerel paket taşımacılığı pazarındaki lider konumunun güçlendirileceği, aynı zamanda da şirket için ek sinerjiler yaratılacağı ifade edildi. Açıklamada, "Bu sayede müşteriler, Türkiye içinde benzersiz taşımacılık ve lojistik çözümlerinin yanı sıra, halihazırda ülkede temsil edilen DHL birimlerinin işbirliği sayesinde sınır ötesi çözümlerden de faydalanabileceklerdir" denildi.

Satış için bir araya gelen MNG Kargo paydaşları Haydar Sancak ve Hale Özsoy Bıyıklı ile MNG Kargo CEO'su Kağan Gündüz, DHL eCommerce CEO'su Pablo Ciano ve DHL eCommerce Baş Ticari Sorumlusu Frank-Uwe Ungerer satış mukavelesini imzaladılar. Satış bedeli konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

Bonn merkezli Alman lojistik ve finans devi DHL Group'un CEO'su Tobias Meyer satın alma ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"E-ticaret, özellikle paket hacmi açısından lojistik için en büyük büyüme itici güçlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu nedenle, bu alandaki varlığımızı sürekli olarak artırmak için organik veya organik olmayan büyüme yollarıyla çalışıyoruz. MNG Kargo, iş portföyümüzü tamamlayacak ve bu sektördeki konumumuzu daha da güçlendirmeye katkıda bulunacak."

DHL eCommerce CEO'su Pablo Ciano da MNG Kargo'nun satın alınmasıyla Türkiye ve dünya pazarında daha etkili bir konuma geleceklerini belirterek, "DHL eCommerce olarak amacımız müşterilere güvenilir, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir e-ticaret taşımacılığı hizmetleri sunmak. Bunun temelini oluşturan husus, kendi işlettiğimiz veya ortaklarla işbirliği yaptığımız kapsamlı ağımız ve dijital uzmanlığımızdır. MNG Kargo'nun satın alınması, ağımızı güçlendirecek ve müşterilerimizi Türk pazarıyla bağlamamıza yardımcı olacak" dedi.

DHL Express, 2021 yılında İstanbul Havalimanı'nda yeni ve modern bir ana merkez açmış, DHL Global Forwarding de Türk Hava Yolları Kargo ile işbirliğini artırmayı planladığını açıklamıştı. MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş.'nin internet sitesinde kurumla ilgili verilen bilgiye göre 2003 yılında kurulan şirket 850'den fazla şubesi, 9 tanesi Teknolojik Aktarma Merkezi olmak üzere toplam 27 aktarma merkezi, 35 minihub, 14 bölge müdürlüğü, 11 binin üzerinde çalışanı, yaklaşık 3 bin 500 kara taşıma aracı ile hizmet veriyor.

Şirketin satışına Türkiye Rekabet Kurulu'nun onay vermesi gerekiyor.

DW/TY,EC

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