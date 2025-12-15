Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak
Elektrik harcama limiti 5 bin kilovatsaatten 4 bin kilovatsaate düşürülürken, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren söz konusu aşan abonelerin tüketimi devlet desteği olmadan faturalandırılacak. Söz konusu düzenleme yaklaşık 51 milyon aboneyi ilgilendiriyor.
- 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yıllık elektrik tüketiminde kademe sınırı 5 bin kilovatsaatten 4 bin kilovatsaate düşecek.
- Aylık ortalama 333 kilovatsaatin üzerinde elektrik tüketen aboneler devlet desteği olmadan gerçek maliyet üzerinden fatura ödeyecek.
- Birden fazla hanenin bulunduğu köy ve kırsal bölgelerdeki aboneler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurarak devlet desteğinden yararlanabilecek.
Elektrik faturalarında yeni döneme giriliyor. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yaklaşık 51 milyon aboneyi yakından ilgilendiren bir düzenleme hayata girecek.
ELEKTRİKTE YENİ SINIRI AŞANLARA DEVLET DESTEĞİ OLMAYACAK
Düzenlemeye göre, yıllık elektrik tüketiminde kademe sınırı 5 bin kilovatsaatten 4 bin kilovatsaate düştü. Aylık ortalama 333 kilovatsaatin (yaklaşık 984 lira) üzerinde elektrik tüketen aboneler üst sınıra ulaşmış olacak. Faturaları devlet desteği olmadan gerçek maliyet üzerinden kesilecek.
İSTİSNALAR VAR
Düzenleme yaklaşık 2,5 milyon aboneyi ilgilendirirken, bazı durumlar istisna sayılacak. Birden fazla hanenin bulunduğu köy ve kırsal bölgelerdekiler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvurarak devlet desteğinden yararlanabilecek.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ OLANLAR DİKKAT
Düzenleme özellikle elektrikli otomobilini evde şarj eden vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Söz konusu kişiler yüksek ihtimal limiti aşacağı için elektrik desteğinden yararlanamayacak.