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Milyarlarca dolar eridi, kayboldu

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31 Aralık 2024 BTC fiyatı 92 bin 500 dolara yakın denge arayışını sürdürürken; fiyatlarda, aralık ayının ortasında görülen 108 bin 300 dolar rekoruna göre yaklaşık %15'lik gerileme yaşandı. Kelimenin tam anlamıyla milyarlarca dolar bu düşüşte eridi, kayboldu.

Küresel piyasalarda 2024 yılına damga vuran gelişmelerden biri de kripto paralarda yaşanan hareketlilik oldu. Seneye 42 bin 250 dolardan başlayan piyasanın en büyük para birimi Bitcoin, 31 Aralık 2024 işlemlerinde 92 bin 500 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. 2024 kapanmak üzereyken, son fiyatlamalara göre BTC fiyatı yıllık bazda yaklaşık %120 gibi yüksek bir prime hazırlanıyor.

ETF VE TRUMP ETKİSİ

Yılın başında ABD'de para piyasası fonlarının (ETF) Bitcoin'e yatırım yapmasının önünün açılması ve ABD'de kripto para dostu Donald Trump'ın seçim zaferi, BTC'yi destekleyen ana unsurlar oldu.

BTC'ye bu yıl yaklaşık 37 milyar dolarlık para girişi gözlemlenirken; özellikle 5 Kasım'daki ABD seçimlerinin ardından, ülkelerden dev şirketlere kadar kurumsal talepte ciddi bir artış yaşanıyor.

108 BİN DOLARLA REKOR KIRMIŞTI

BTC, pozitif fiyat beklentilerinin de etkisiyle 17 Aralık tarihinde 108 bin 300 dolara yükselerek tüm zamanların rekor seviyesini görmüştü. O tarihten itibaren başlayan kâr satışları, dünkü işlemlerde BTC fiyatını en düşük 91 bin 300 dolar seviyesine kadar getirdi. Ardından gelen tepki alımlarıyla birlikte BTC fiyatı, bugün 92 bin doların üzerine çıktı.

BTC FİYATI 1 AYIN DİBİNDE

BTC'de yılın son işlem gününde gerçekleşen fiyatlar, aynı zamanda son 1 ayın da en düşük seviyelerine işaret etti. Soğuk cüzdanlardan milyarlarca dolarlık BTC'nin son günlerde piyasaya sürülmesi, iflas eden FTX borsasının 2025 yılının ilk çeyreğinde hak sahiplerine dağıtıma başlayacak olması ve ocak ayında göreve başlayacak yeni ABD yönetiminin, BTC'yi rezerv varlık olarak tanıyıp tanımayacağına yönelik belirsizlikler son dönemde satış baskısını artırdı.

BTC'DE KRİTİK SEVİYELER

Analistler; BTC'de 90 bin 700 doların çok kritik bir destek olduğunu belirterek, bu seviyenin de aşağı kırılması halinde, ilk etapta 88 bin 700 – 85 bin bandına varabilecek geri çekilmelerin yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. 50 günlük ortalamaya işaret eden 96 bin 500 doların aşılması halinde ise fiyatlar üzerinde satış baskısının azalabileceği ifade ediliyor.

Milyarlarca dolar eridi, kayboldu
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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