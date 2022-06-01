Milas Zeytininin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması protokolü - Haberler

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde kooperatiflerin ve üreticilerin desteklenmesi, bölge halkının kooperatifleşmesinin sağlanması ve bölgedeki zeytin ağaçlarının daha iyi bakılması amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi arasında 'Zeytin Ağaçlarının Gençleştirilmesi ve Bakımı Projesi' destekleme protokolü imzalandı. Protokole göre Milas ilçesinde Büyükşehir Belediyesi'ne ait 276 dönüm arazi içerisinde bulunan zeytinlikler, Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile birlikte değerlendirilecek.

Yapılacak uygulamalar ile zeytinlikler bakım ve daha verimli hale gelecek

Protokol çerçevesinde mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne ait zeytinliklerde zeytin ağaçları dibinde çıkan yeni sürgünlerin temizlenip bölgeye uygun budama işlemleri ve yaşlı zeytin ağaçlarının gençleştirilmesi yapılarak ağaçların rahatlaması sağlanarak verim arttırılacak. Ayrıca zeytin ağaçlarının budama, bakım, hasat vb. işlemleri kooperatif tarafından yapılacak. Bu işlemlerin yürütülmesinde de Büyükşehir Belediyesince görevlendirilecek personel tarafından takibi yapılacak. Yapılacak uygulamalar ile atıl durumda olan ve bakımı yapılmadığı için yıllar içinde ürün vermez hale gelen zeytinliklerin bakımlı, daha verimli hale gelmesi sağlanacak.

Butik Zeytin ve Zeytinyağı üretim tesisi kurulacak

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi arasında "Zeytin ve Zeytinyağı Üretiminde Verimliliğin ve Kalitenin Arttırılması" projesinde kooperatifle 2021 yılında protokol imzalandı. Protokole göre Milas ilçesi Gölyaka Mahallesi'nde mülkiyeti Muğla Büyükşehir Belediyesine ait olan taşınmazda Butik Zeytin ve Zeytinyağı Üretim Tesisi kurulacak.

Muğla'da tarım ve hayvancılığın en az turizm kadar önemli olduğunu ifaden eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, tarım ve hayvancılığın özellikle kooperatifler vasıtasıyla sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Muğla genelinde kooperatifler ile hareket ettiklerini ifade eden Başkan Gürün, "Kooperatifler ile birlikte hareket etmemiz sonucunda şu anda dünyanın geldiği noktada tarım ve hayvancılığın ne kadar hayati bir şey olduğunu ve gıdası olmayan bir toplumun geleceğe taşınamayacağını gördük. Ben umutsuz değilim. Hala betonlaşmamış topraklarımız var. Bu topraklarımızın korunması ile ilgili de Muğla'da büyük bir hassasiyet oluştu. Bu noktada bugün Bafa Doğal Yaşam Tarımsal Üretim ve Pazarlama Kooperatifi ile yaptığımız protokol çok önemli. Hem kooperatifimize destek olacağız, hem de milli varlığımız olan ürünlerimizi zenginleştireceğiz" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi