Başkan Tarhan'dan üreticilere kooperatifleşme çağrısı

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Eski Mezitli Mahallesinde bulunan erken üzüm yetiştiricilerine kooperatifleşme önerisinde bulundu.

Başkan Tarhan, üreticilerle bir araya geldi. Eski Mezitli Mahallesi Mezitli Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen buluşmaya Başkan Tarhan'ın yanı sıra Mezitli Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, İlçe Tarım Müdürü Kerim Köken, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Boz, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı. Üreticilerin yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri hakkında fikir alışverişinin yapılırken, üretimin geliştirilmesi ve pazarlanması konuları da masaya yatırıldı. Örtü altı üzüm üreticilerinin olduğu gibi tarımsal üretim yapan tüm vatandaşlara destek olmak için çalıştıklarını belirten Tarhan, "Mezitli'de üretim yapan çiftçilerimize sulama desteğinin yanı sıra ulaşım sorunları, lojistik destek, yem, ilaç, gübre gibi sayısız desteğimiz oldu. Örtü altı üzüm üreticilerimizin ürünlerinin daha iyi değerlendirilebilmesi amacıyla her yıl festival de gerçekleştiriyoruz. Çetin geçen kış şartlarında kömür, saman ve lastik dağıtarak donma sıkıntısının önüne geçmeye çalıştık. Öte yandan Mezitli Solinova Kadın Kooperatifimize destek vererek kent içi tarım hamlesini başlattık. Bu konuda çok önemli gelişmeler kaydettik. Bundan sonra da tarımsal alanda üreticilerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Üreticilere örgütlenme ile ilgili tavsiyelerde de bulunan Tarhan, "Yaşadığınız sıkıntıları aşmanın en kolay yolu örgütlü hareket etmekten geçiyor. Gerek üretimde yaşanılan sorunlarda gerekse üretimden sonraki süreçte örgütlü hareket etmek her zaman daha verim almanıza yol açar. Tarımsal alanda en güçlü örgütlenme şekli de kooperatifleşmedir. Çünkü birlikten kuvvet doğar. Bireysel olarak bazı şeyler başarmak zordur ama kooperatif çatısı altında kurum ve kuruluşlara daha rahat ulaşabilirsiniz. Daha kolay muhatap bulabilirsiniz. Üretimde tek tek altından kalkamayacak işleri dayanışma ile aşabilirsiniz. Fiyat belirlenirken pazarlık gücünüzü artırır" şeklinde konuştu. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi