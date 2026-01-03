Haberler

Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzında talep toplanmasına 5 Ocak'ta başlanacak

Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzında talep toplama tarihleri 5-6-7 Ocak olarak açıklandı. Şirketin halka açıklık oranının yüzde 20,11 olması bekleniyor.

Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzında talep toplama tarihi belli oldu.

Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Osman Güldüoğlu, restoranda düzenlendiği basın toplantısında, Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığını anımsattı.

Planlanan halka arzla şirketin halka açıklık oranının yüzde 20,11 seviyesine ulaşmasının beklendiğini anlatan Güldüoğlu, "Şirketin halka arzına konsorsiyum lideri olarak Alnus Yatırım Menkul Değerler AŞ aracılık ediyor. Talep toplama tarihleri 5-6-7 Ocak olarak belirlenen halka arzda 1 lira nominal değerli paylar, 7,50 lira sabit fiyat üzerinden yatırımcılara sunulacak." dedi.

Güldüoğlu, halka arzın sermaye artırımı ve ortak satış yöntemiyle gerçekleştirileceğini ifade ederek, Kayseri'ye, Türkiye'ye ve ekonomiye katkı sağlamayı sürdüreceklerini vurguladı.

Toplantıya Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Güldüoğlu ile şirket yetkilileri katıldı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Ekonomi
