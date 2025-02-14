Mersin Limanı'nda Tarife Artışları Ekonomiyi Tehdit Ediyor

Mersin Deniz Ticaret Odası (MDTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bedii Canatan, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki tarife artışlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Canatan, MDTO Konferans Salonu'nda, odanın yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, Mersin Uluslararası Limanı'nın kent ve ülke ekonomisi için önemini anlattı.

Limanın Türkiye'de 2 milyon TEU barajını geçen ilk liman olduğunu belirten Canatan, şöyle konuştu:

"Limanımızın kaydettiği her başarı, hiç kuşkusuz bu kentte yaşayanlar ve liman kullanıcıları olarak hepimizi memnun etmektedir ancak bir limanın başarılı ve sürdürülebilir şekilde faaliyet göstermesi, liman kullanıcılarıyla kurduğu güçlü ilişkiler ve bulunduğu kentle entegrasyonuyla doğrudan bağlantılıdır. Liman işletmecilerinin liman kullanıcıları ile şeffaf, verimli ve güvene dayalı bir iletişim kurması operasyonel süreçlerin iyileştirilmesine katkı sağlar, limanın rekabet gücünü artırır ve bölgesel kalkınmayı teşvik eder."

Canatan, "Mersin Uluslararası Limanı'ndaki yanaşma penceresi uygulaması, fahiş ve sık fiyat artışları, fuzuli işgal, gemilerin yanaşma önceliği ve nihai müşteriye ödeme olanağı" başlıklarında liman işletmesine eleştiride bulunarak, şunları kaydetti:

"Tarife artışları ve yeni uygulamaların Mersin Limanı'nda gemi ve yük kaybına neden olacağı değerlendirilmekte olup bu durumun da bölge ve ülke ekonomisine ciddi zararlar vereceği endişesi içerisindeyiz. Mersin Deniz Ticaret Odası olarak, bu konuda yetkilileri ve kamuoyunu bir kez daha bilgilendiriyor, sağduyulu bir yönetim anlayışının benimsenmesini, tarife ve uygulamaların revize edilmesini talep ediyoruz."???????