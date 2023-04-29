Mersin'de dolu yağışı seralara zarar verdi

MERSİN'in Erdemli ilçesinde dün akşam saatlerinde yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu yağışı, açık alanda yetiştirilen ürünlerle birlikte seralara da zarar verdi.

Koyuncu, Karyağdı ve Aslanlı mahallelerinde dün akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu. Dolu nedeniyle bazı seraların naylonları yırtıldı, yetiştirilen domatesler zarar gördü. Seralarda incelemede bulunan Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, "Çiftçilerimizin seralarında ve açıkta yetiştirilen ürünleri zarar gördü. Dolu yağışı nedeniyle limonların çiçekleri de döküldü ve zarar gördü. Yetkililerden hasar tespit çalışmasının yapılmasını ve çiftçilerimizin hasarlarının karşılanmasını talep ediyoruz. Bütün çiftçilerimize geçmiş olsun" dedi.Erdemli'nin Karyağdı Mahallesi'nde 3 dönüm serada domates üreticiliği yapan Ahmet Doğan ise "Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağmur bir anda yerini doluya bıraktı. 10 dakika dolu yağdı. Seraların naylonlarını yırttı ve domateslere ve diğer birçok bitki ve türlerine zarar verdi. İnşallah zararlarımız karşılanır" diye konuştu.