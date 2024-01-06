Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ'de çalışan memurlara yüzde 120 artış

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan devlet memurlarının sosyal denge tazminatlarında 01 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2024 tarihleri arasını kapsayacak şekilde yüzde 120 oranında artış gerçekleştirildi. İmza töreninde konuşan Genel Sekreter Olcay Tok, "Birçok belediyede uygulanan kademeli sistemdir. Yüzde 120'si tüm memurların hepsine verilmez. Fakat Başkanımız çalışanları arasında herhangi bir ayrım olmasını istemediği için bu şekilde karar verilmiştir " dedi.

Memurların yüzünü güldüren artış, yetkili sendika olan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'na (KESK) bağlı Tüm-Bel-Sen Mersin Şubesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ yetkilileri tarafından imza altına alındı. İmza törenine Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz, KESK'e bağlı Tüm-Bel-Sen Mersin Şube Başkanı Mustafa Özbay, MESKİ ile Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve sendika yöneticileri katıldı.

"Başkanımız, çalışanları arasında ayrım olmasını istemedi"

Törende konuşan Genel Sekreter Olcay Tok, yapılan artışın Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öngörüsü doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyledi. Tok, "Görüşmelerin ardından memur arkadaşlarımıza yüzde 120 oranında sosyal denge tazminatı verilmesi kararlaştırıldı. Bu oran en üst limittir. Birçok belediyede kademeli sistem uygulanır ve yüzde 120'si tüm memurların hepsine verilmez. Fakat Başkanımız, çalışanları arasında herhangi bir ayrım olmasını istemediği için 'En kıdemsiz memur ile en kıdemli memur arasında fark olmasın' diyerek MESKİ Genel Müdürlüğünde ve Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalışan devlet memurları için sosyal denge tazminatının yüzde 120 olarak belirlenmesine karar verildi" dedi.

MESKİ Genel Müdürü İrfan Korkmaz da çalışma arkadaşları adına en üst limitten verilen sosyal denge tazminatı için Başkan Seçer'e teşekkürlerini ilettiğini söyledi. KESK Tüm-Bel-Sen Mersin Şube Başkanı Mustafa Özbay ise kanunun öngördüğü en üst limitten artış yapılmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Başta emekçi ve emek dostu, Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer olmak üzere Genel Sekreterimiz, MESKİ Genel Müdürümüz, daire başkanlarımız ve sendika yöneticisi arkadaşlarımız ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İmzalanan sözleşmeden, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ'de görev yapmakta olan toplamda 1302 memurun faydalanacağı bildirildi. - MERSİN