Mersin Büyükşehir Belediyesi Üreticilere Passiflora Fidesi Dağıtıyor

Mersin'in Anamur ilçesinde, Mersin Büyükşehir Belediyesinin yüzde 70 hibe desteği ile passiflora fidesi dağıtılan üreticiler, hasat yapmanın sevincini yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü tarımsal projelerle hem üretime değer katmaya hem de üreticiye destek vermeye devam ediyor. Kentteki tarımsal ürün yelpazesini genişleterek katma değeri yüksek yeni ürünlere öncelik veren Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde 'Passiflora fidesi dağıtımı' projesi çerçevesinde, yüzde 70 hibe ile üreticilere passiflora fide desteği vermeyi sürdürüyor. Atıl durumdaki arazileri değerlendirerek tarıma kazandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bu sayede üreticilerin alternatif gelir elde edebilmesine de imkan sunuyor. Tıbbi aromatik bir ürün olan passiflora fidesini eken Anamurlu üreticiler ise hasat yapmanın sevincini yaşadı.

"2 yılda toplam 166 üreticimize 14 bin 331 passiflora fidesi dağıttık"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan ziraat mühendisi Aysun Seçkin, 'Passiflora fidesi dağıtımı' projesinin 2 yıldır sürdürüldüğünü kaydetti. Seçkin, passifloranın tropikal bir meyve olduğunu ve Büyükşehir Belediyesi olarak iklim değişikliği sonucu tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak adına, passiflora dağıtımı gibi projeler ürettiklerini söyledi.

Tropikal meyvelerin girdi maliyetlerinin az, kazançlarının ise daha fazla olduğunu kaydeden Seçkin, "Dolayısıyla çiftçiye kalan para da daha fazla. 2022 yılında projeden faydalanan ve 2. yılı dolan üreticilerimizin meyveleri çok güzel tuttu. Passiflorada, diğer meyvelerden farklı olarak yılda 2 kez hasat yapabiliyoruz. Bu da yılda 2 kez satış demek. Mersin içerisinde 2 yılda toplam 166 üreticimize 14 bin 331 fide dağıtımı yaptık. Talepler her geçen gün artıyor. Hepsi de çok memnun kaldı" dedi.

"Üreticilerimizin projeye olan talebi her geçen gün artıyor"

Üreticilerin küçük bir alanda ekim yaptığı yerden bile güzel kazançlar elde edebileceğini söyleyen Seçkin, "Tek taşla çok kuş vuruluyor. Bir üreticimiz muz serasının yanında çok küçük bir alanı bu şekilde değerlendirdi. Normal zamanda hiçbir ağacı burada yetiştiremeyiz ama sarıcı ve tırmanıcı bir meyve olan passiflorayı üretebiliyoruz. Üreticimiz de bunu kazanca dönüştürebiliyor. Bu çok güzel bir olay. Küçücük bir alanda, muzun yanında üreticimiz passifloradan da kazanç sağlıyor. Yaptığımız yerinde tespitlerle üreticilerimize nokta atışı kazançlar sağlatıyoruz. Üreticilerimiz de artan taleplerle bize geliyorlar" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinin desteği sayesinde boş kalan yerleri passiflora ile değerlendirdiler

Anamurlu üretici Nuray Taş, Büyükşehir Belediyesinin tarımsal destekleri ile passiflora bahçesini oluşturduğunu ve serasında boş kalan yerleri değerlendirdiğini dile getirdi. Yaklaşık 2 sene önce bu destekten faydalanmaya başladığını aktaran Taş, "Passiflora çok faydalı bir bitki. Deprem sırasında çok huzursuz ve uykusuz dönemler geçirdik. O dönemde bir öneriyle, passiflora özünden yapılan passiflora şurubunu kullandık ve çok faydasını gördük. Şifa bulduğumuz bu ürünü üretmek de Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle oldu" diye konuştu. - MERSİN