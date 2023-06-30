Mersin Büyükşehir Belediyesi, Passiflora Bitkisi Üretimine Destek Veriyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anamur, Bozyazı, Aydıncık ve Erdemli ilçelerinde Passiflora bitkisi üretimi yapmak isteyen 107 üreticiye destek verdi. Passiflora bitkisi, tıbbi aromatik bir ürün olarak ticari yönden ön plana çıkıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, alternatif tarım ürünlerini geliştirecek projeler üretmeyi sürdürüyor. 'Passiflora Fidesi Dağıtımı' projesi kapsamında Anamur, Bozyazı, Aydıncık ve Erdemli ilçelerinde Passiflora bitkisi üretimi yapmak isteyen 27'si kadın olmak üzere toplamda 107 üreticiye, yüzde 70 hibeli 6 bin 956 adet Passiflora fidesi desteği verildi. Üreticilerin, boş arazilerine diktiği Passiflora bitkisi yeşermeye başladı. Açık yaraların tedavisi ile ağrı kesici ve sakinleştirici ilaçlarda da kullanılan Passiflora bitkisinin yetiştiriciliği, tıbbi aromatik bir ürün olarak ticari yönden ön plana çıkıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın 2023 yılı projeleri arasında yer alan 'Passiflora Fidesi Dağıtımı' projesi kapsamında; kentteki tarımsal ürün yelpazesinin genişletilerek, yeni alternatif ürünlerin kazandırılması amaçlanıyor. Proje kapsamında Anamur, Bozyazı, Aydıncık ve Erdemli ilçelerinde Passiflora bitkisi üretimi yapmak isteyen 27'si kadın olmak üzere toplamda 107 üreticiye, yüzde 70 hibeli 6 bin 956 adet Passiflora fidesi desteği verildi.

ALTERNATİF TARIM ÜRÜNLERİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Üreticilere sunduğu desteklere her geçen yıl alternatif ürünler ekleyen Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in bereketli topraklarında yetişen tıbbi aromatik bitkiler içerisine, Passiflora'yı da aldı. Tropikal meyveler grubundan olan Passiflora yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılarak, üreticilerin gelir seviyelerine katkı yapması hedefleniyor.

MUHTAR ASLAN: "BÜYÜKŞEHRİN BÜTÜN TARIMSAL DESTEKLERİNDEN MEMNUNUZ"

Passiflora fidesi desteğinden yararlanan Anamur Anıtlı Mahalle Muhtarı Sunay Aslan, "Tropikal olarak aklınıza ne gelirse bu bölgede yetişiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin Passiflora fide desteği de çok güzel bir proje" dedi. Büyükşehrin diğer tarımsal desteklerinden de memnun olduğunu belirten Muhtar Aslan, "Bizim sulama kooperatifimiz var. Büyükşehir sulama borusu desteği yaptı. Vatandaşın parayla alma şansı mümkün değil. Şu anda kaynak yerine monte yapılıyor. Büyükşehrin projelerinden çok memnunum" diye konuştu.

"ANAMUR'UN VERİMLİ TOPRAKLARINI DEĞERLENDİRMEMİZ GEREKİYOR"

Anamurlu üreticilerden Şeyda Nur Emil, aldıkları fideleri hobi amaçlı dikmeye başladıklarını belirterek, "Biz bu bahçeye hobi olarak Passiflora fidelerini ektik. Ben de burada ofisimi açıp çalışmaya başlayınca yerleşik hayata geçmiş oldum. Tam olarak çiftçi mertebesine erişebildiğimi düşünmüyorum, ama yavaş yavaş öğreniyoruz" dedi.

Büyükşehrin Avokado fidanı desteğinden de yararlanmak istediğini dile getiren Emil, "Ben şu anda Avokado fidanı için başvuru yaptım. Onları da bu bahçenin geri kalanına dikmeyi düşünüyoruz. Burası zaten yeni. Bir kısmında Avokado var zaten. Bir kısmında marul, maydanozlarımız var. Buraya da Passiflora ekmiş olduk. Anamur'un verimli topraklarını değerlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum" diye konuştu.

Passiflora üretimi; çeşit özelliğine, iklim ve bakım koşullarına göre değişiklik gösteriyor. İlk yıl 1 kez, 2. yıl itibariyle kış ve yaz olmak üzere yılda 2 kez ürün alınan Passiflora'dan, 3. yıldan itibaren ise tam verime geçerek ortalama bir fideden 15 kilogram ve üstü verim elde ediliyor. Üreticiler 1 kilogram meyveden ise 50-60 lira arası kazanç sağlayabiliyor.

Passiflora meyvesinin kabuğu genel olarak sakinleştirici, ağrı kesici, iltihap önleyici, deri ve mide yaraları ile açık yaraların tedavisinde kullanılıyor. Bu özelliklerinden dolayı Passiflora; tıbbi aromatik bir ürün olarak ticari yönden ön plana çıkıyor.