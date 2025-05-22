Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24

Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24
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Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24
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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın 2. Enflasyon Raporu sunumunu yaptı. Karahan, Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmininin değişmediğini ve yüzde 24 olarak kaldığını duyururken 2026 tahminin de yüzde 12 olarak korunduğunu belirtti. Karahan "Enflasyonun 2027'de ise yüzde 8'e gerileyeceği tahmin edilmektedir" ifadelerini kullandı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın 2. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuştu.

Karahan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde; "Sıkı para politikamızın sonuçlarını kademeli bir şekilde almaya devam ediyoruz. Mart ve Nisan aylarında finansal piyasalarda yaşanan hareketlilik karşısında, TCMB olarak proaktif bir biçimde gerekli adımları attık. Önümüzdeki dönemde de para politikasındaki kararlı duruşumuzu sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz. Küresel ticaret ve ekonomi politikalarına dair belirsizlik yüksek seviyelerini koruyor.

"TARİFE ADIMLARI KÜRESEL ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ ARTIRDI"

Tarife adımları küresel enflasyon beklentilerini bir miktar artırmıştır. Sıkı para politikası sonucu talep kompozisyonu daha dengeli hale gelmiştir. Sanayi ve hizmet üretimi ilk çeyrekte artmıştır. İşgücü piyasası manşet işsizlik oranının ima ettiğine kıyasla daha az sıkıdır. Yurt içi talep ivme kaybetmekle beraber öngörülenin üzerinde seyretmiştir.

"TALEP KOŞULLARININ ENFLASYONU DÜŞÜRÜCÜ ETKİSİ AZALDI"

İlk çeyrekte talep koşullarının enflasyonu düşürücü etkisi azalmıştır. 2025 yılında cari açığın milli gelire oranının, 2024 yılına kıyasla bir miktar daha yüksek olmakla birlikte, uzun dönem ortalamalarının altında kalacağını tahmin ediyoruz. 2024 haziran ayında başlayan dezenflasyon süreci kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Son üç aylık veriler ana eğilimde yatay bir seyre işaret etmektedir.

"KUR ETKİSİ GEÇMİŞE GÖRE DAHA SINIRLI"

Ana eğilim göstergeleri dezenflasyon sürecinin devamına işaret etmektedir. Mal enflasyonundan sonra hizmet enflasyonundaki düşüş de belirginleşmektedir. Temel mal enflasyonu nisan ayında güçlenmiştir. Mevcut veriler kur etkisinin geçmişe göre daha sınırlı olduğunu ima etmektedir. Emtia fiyatlarındaki düşüşün dezenflasyonu desteklemesi beklenmektedir. Son yaşanan zirai don hadisesinden en çok etkilenen 16 ürünün tüketici sepetindeki payı yüzde 1,5 civarında.

Enflasyon beklentileri dezenflasyon patikamızın üzerinde seyretmeye devam ediyor. Bu görünüm para politikasındaki sıkı ve kararlı duruşumuzu korumayı gerekli kılıyor. Piyasa işleyişi içinde attığımız proaktif adımlar sıkı para politikası duruşunu destekledi. Alınan tedbirlerin etkisiyle finansal piyasalarda oynaklık azalmıştır. Finansal koşullardaki sıkılık devam etmektedir. Portföy tercihlerinde dövize yönelim sınırlı olmuştur.

"ENFLASYONUN 2027'DE YÜZDE 82E GERİLEYECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR"

Sıkı para politikası duruşumuz rezervleri desteklemektedir. Orta vadeli tahminler oluşturulurken, enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir iyileşme sağlanana kadar, para politikasındaki sıkı duruşun sürdüreceğimizi esas aldık. Enflasyonun 2025'te yüzde 24'e, 2026'da yüzde 12'ye ve 2027'de yüzde 8'e gerileyeceği tahmin edilmektedir.

Politika tepkisiyle tahminler üzerindeki yukarı ve aşağı yönlü etkiler birbirini dengelemiştir. Belirsizliklerin geçmiş döneme göre daha yüksek olduğunu da göz önünde bulundurarak ihtiyatlı ve sıkı para politikası duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Gerçek enflasyon tahminin çok çok üstünde. Doğal gaza, elektriğe, ekmeğe, suya, gıda ürünlerine et ve süt ürünlerine kısacası her şeye gelen zamlar her gün kendini gösteriyor. Asgari ücretlinin sene başında yapılan zamla bir adet tam altın alınırdı ve bir miktar para da kalıyordu. Şimdi ise asgari ücretli maaşının üzerine beş bin lira ekleyip ancak tam altın alabilir. Ekonomi yönetimi bu kadar da mı kör anlamıyorum.

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Haber YorumlarıSeyfullah Demir:

şu verileri artık açıklamayı bırakın kendi kendinizi kandırıyorsunuz, vatandaş olarak benim enflasyonum alışverişten sonra cebimde kalan paramdır. yaşım 30 olmuş bugüne değin açıp bakmadım tüikin enflasyon verisine..

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Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

haziran mayısdan iyi temmuz hazirandan iyi muhabbetini bırakmalarıda bir tık gelişme sayılır aslında

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Haber YorumlarıSakaryalı Yorumcu:

Emekliye sorun kaç hissediyor.

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