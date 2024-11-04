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Merkez Bankası'nın rezervleri en yüksek seviyesine ulaştı

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Merkez Bankası'nın rezervleri, son dönemdeki gelişmelerle birlikte tarihi bir zirveye ulaştı. Bu durum, ekonomi çevrelerinde olumlu bir hava yarattı. Merkez Bankası'nın bu başarısı, ekonomideki genel istikrarın bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık rezervlerini açıkladı. Merkez'in rezervleri 159 milyar 398 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez'in toplam rezervleri 159 milyar 365 milyon dolardan 159 milyar 398 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının rezervleri en yüksek seviyesine ulaştı

Rezervlerdeki haftalık yükseliş 33 milyon dolar oldu. Altın rezervleri 65 milyar 574 milyon dolardan 65 milyar 894 milyon dolara yükseldi. Döviz rezervi ise 93 milyar 791 milyon dolardan 93 milyar 504 milyon dolara düştü.

Merkez Bankası'nın rezervleri en yüksek seviyesine ulaştı
Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTuran Şahin:

desene enflasyon düştü,hayat pahalılığı yok,kiralar zirve yapdı,altın zirve yapdı, bana faydası yoksa hiç inanmam, kendin çal,kendin oyna,kandırın,oyalayın, buna koyunlar inanır,

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