Üye Girişi
Haberler

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkez Bankası temmuz ayına ilişkin piyasa katılımcı anketinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e, dolar tahmini ise 37,75 TL'den 37,37 TL'ye geriledi.

Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, bir önceki ankette 37,75 olan 2024 yıl sonu dolar/TL beklentisi temmuz anketinde 37,37 oldu. Haziran anketinde 41,41 olan 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise temmuz anketinde 41,52 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,77 iken bu anket döneminde yüzde 50,30oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi temmuz anketinde de yüzde 50,00 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ AZALDI

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi haziran anketinde yüzde 43,52 iken temmuz anketinde yüzde 42,95 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,79 iken, bu anket döneminde yüzde 30,02 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,33 ve yüzde 19,32 olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİSİ ARTTI

Katılımcıların GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,3 iken, bu anket döneminde yüzde 3,4 olarak gerçekleşti. GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,7 iken, bu anket döneminde yüzde 3,6 oldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Merkez Bankası Finans Ekonomi Haberler

Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

 Üsküdar'da çöp sorunu bitmiyor! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı

Üsküdar'da çöp sorunu bitmiyor! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı

 Obama da aralarında! Biden'ın yerine aday gösterdiği Kamala'ya kritik isimlerden destek çıkmadı

Obama da aralarında! Biden'ın yerine aday gösterdiği Kamala'ya kritik isimlerden destek çıkmadı

 Ölen annesinin cesedini 5 yıl boyunca evde sakladı

Ölen annesinin cesedini 5 yıl boyunca evde sakladı
500

Yorumlar (4)

Hakkı Murat:

enflasyon dusuyor diyorlar ama ne hikmetse markette zam gelmeyen bir sey kalmamis

13
0
yanıtYanıtla
Savas Ozturk:

Alım gücü düşüyor fiyatlar artıyor beter ettiler ülkeyi

yanıt5
yanıt0
Savas Ozturk:

1 sene sonra yine artar enflasyon bunlar düşüremez

7
0
yanıtYanıtla
Nihat Bahşi:

sürekli tahmin değiştireceğimse tamir etmenin bir anlamı var mıdır ve bunu hoca devlet yapıyorsa bu ta garip bir şey

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title