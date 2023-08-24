Merkez Bankası toplam rezervleri 757 milyon dolar arttı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 18 Ağustos ile biten haftada 757 milyon dolar artarak 117 milyar 76 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri ise 1 milyar 192 milyon dolar artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 18 Ağustos haftasında bir önceki haftaya göre 757 milyon dolar artarak 117 milyar 76 milyon dolara ulaşırken, yükseliş eğilimi üst üste 10'uncu haftaya taşındı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 18 Ağustos itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 192 milyon dolar artışla 76 milyar 293 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 11 Ağustos'ta 75 milyar 101 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 435 milyon dolar azalarak 41 milyar 218 milyon dolardan 40 milyar 783 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 18 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 757 milyon dolar artışla 116 milyar 319 milyon dolardan 117 milyar 76 milyon dolara yükseldi.

Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 10'uncu haftaya taşınırken, mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervler, 18 Ağustos itibarıyla 117,08 milyar dolar seviyesine çıktı. Böylece mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış yaklaşık 18,6 milyar dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):