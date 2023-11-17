Merkez Bankası'nın kasım ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68,01'den yüzde 67,23'e yükseldi, dolar tahmini ise 30,05'ten 30,00'a düştü.

Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini küçükte olsa düşürdü

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2023 yılı Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,23'e, dolar tahmini ise 30,00 TL'ye geriledi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 68,01 iken, bu anket döneminde yüzde 67,23 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,28'den yüzde 43,94'e düştü.

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