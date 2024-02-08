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Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 36, 2025 tahmini yüzde 14

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Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan, 2024 yılı enflasyon raporu sunumunda yıl sonu için enflasyon tahminini açıkladı. Karahan 2024 yılı sonu için enflasyon beklentilerini yüzde 36 olarak duyurdu. Böylece beklenti değişmemiş oldu. Karahan'ın açıklamasında 2025 yılı enflasyon tahmini ise yüzde 14 olarak belirtildi.

Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılı enflasyon raporu sunumunda yıl sonu ve 2 yıl sonrası için enflasyon beklentilerini açıkladı. Karahan, yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 36 olarak açıklarken 2025 tahmini ise yüzde 14 olarak belirtildi. Böylece enflasyon tahmini değişmemiş oldu.

Karahan açıklamasında "2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminleri bir önceki rapordaki haliyle korunmuştur. 2024 yıl sonu tahmini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmini ise yüzde 14 olarak kalmıştır." ifadelerini kullandı.

"MAYIS SONRASINDA DEZENFLASYON DÖNEMİNE GİRECEĞİZ"

Karahan, konuşmasında dezenflasyon dönemine işaret ederek "Enflasyonun tepe noktasını göreceği mayıs sonuna kadar ocak ayında olduğu gibi bazı geçici etkiler görülecek. Mayıs sonrasında yıllık manşet enflasyonda dezenflasyon dönemine gireceğiz. Sıkılık düzeyi ve elimizdeki araçlar TL mevduata geçişin bu şekilde devamını sağlayacaktır." dedi.

Karahan, enflasyonda tek haneli rakamlar içinse 2026 yılını işaret ederek yüzde 9 ile tamamlaması, orta vadede ise "yüzde 5 hedefinde istikrar kazanması" vurgusu yaptı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Merkez Bankası Fatih Karahan Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (17)

haksız mıyım:

enflasyonun düşmesi için o kadar çok parametre var ki... israfı azaltacaksın, adil vergi alacaksın, kayıt dışı ekonomiyi sıfrılıcan, kamu kaynaklarını haksız yedirmicen, üretimi artıracan, faizi sıfırlıcan. enflasyonun düşük olduğu batıda faiz yüzde 1/5 arasıdır. bizde 45

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Cengiz Özen:

En önemlisi para basmayacaksın.

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Mahoni:

Aynen öyle karşılığı olmayan para basılıyor çünkü ithalat ihracattan fazla hanı ihracatın cokluğundan övünüluyo ama ithalat dahaçok bide insanlar bakma sen lüks yaşam derdinde dışarı da milyonlarca lüks araba var

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Ahmet Araç:

2024 yılı için enflasyon tahminini doğru tutturmuşlar. Ama ilk 6 ayn için!!!

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Ali Tezel:

Bir kerede gerçekleri anlatsalar.

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Gerçekçi Olalım:

ilk yaklaşık % 7 açıklanan enflasyonun hedefe ulaşması için kalan aylar %2 nin altında gelmesi gerekir. gerçekleri saklamakla doğru hedefe ulaşılmaz...

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Emre:

ithalat ve ihracatı kontrol altına almak, üretimi sonuna kadar teşvik etmek, kamuda sıkılaştırmaya gitmek, sadece bu 3 kalemle bile gözle görülür iyileşme sağlanır.. devlet isterse enflasyonu düşürür ama enflasyondan faydalanan da bir üst tabaka var malesef. düşmesini istemeyen sürekli yüksek olmasını isteyen, sırf enflasyon farklarıyla dünyalar kadar kazanç sağlayan bir güç..

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serdar büyükbayraktar:

ihracat demek ülkeye yabancı sıcak paranın girmesi ve ülkenin milli gelirinin yükselmesi demektir. ithalat ta ise devlet müdahalle etmesi lazım liberal ekonomiden devletin belirlediğiekonomiye geçmemiz lazım yoksa önüne gelen her esnaf ve ham madde üreticileri zam yapacak

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Adnan TAM:

Yanlış atırlamıyorsam osman isminde ekonomist vardı onun bir lafı aklıma geldi kalemi nasıl yönledirirseniz onu yazarsınız bu acıklamaların gercekleşmesi için tam demokrasi tam adalet tam sevgi gerekli

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Zasebe Zasebe:

Yeni başkan hayırlı olsun. Ama he yav heeeee ben marketçiyim , markete ürün satan herkes herrrrrr haftaaaaa zam yaparak geliyor....

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