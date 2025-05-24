Merkez Bankası makro finansal istikrarı destekleyici adım attı

Merkez Bankası makro finansal istikrarı destekleyici adım attı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için 1 yıla kadar vadede yüzde 12 olan zorunlu karşılık oranının vadeye göre farklılaştırılarak 1 aya kadar vadede yüzde 18'e, 3 aya kadar vadede yüzde 14'e yükseltildiğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından yapılan makro ihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusuna göre, makro finansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla yurt dışından temin edilen Türk lirası cinsi kısa vadeli borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişiklikler yapıldı.

Buna göre, Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için 1 yıla kadar vadede yüzde 12 olan zorunlu karşılık oranı, vadeye göre farklılaştırılarak 1 aya kadar vadede yüzde 18'e, 3 aya kadar vadede yüzde 14'e yükseltildi.

Kaynak: AA / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımehmet istek:

kasa boş tam takır topladıkları paralşarıda yandaşa yedirdiler biti yine

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