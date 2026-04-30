Mekap, yeni nesil iş güvenliği çözümlerini TOS+H Expo İstanbul'da sergileyecek

İş güvenliği ayakkabıları sektörünün öncü markalarından Mekap, Birleşik Krallık'ta katıldığı The Health & Safety Event fuarının ardından rotasını İstanbul'a çeviriyor. İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) desteğiyle 6-8 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan TOS+H Expo'da yerini almaya hazırlanıyor.

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan TOS+H Expo'da Mekap, etkinliğin resmi sponsorlarından biri olarak yer alacak. Marka, fuar süresince yeni nesil iş güvenliği ayakkabılarını ve koruyucu çizmelerini profesyonellerin beğenisine sunacak.

Şirket bünyesinde faaliyet gösteren İtalya merkezli tasarım ve inovasyon şirketi Element Hub Milano'nun da katılım sağlayacağı standda, markanın yeni nesil taban teknolojisi Arcura vitrine çıkacak.

Yurt içi ve yurt dışındaki mevcut partnerleriyle bir araya gelmeyi planlayan şirket, fuar boyunca potansiyel yeni iş ortaklarını ve profesyonelleri ağırlayacak. Türkiye'nin en büyük ve önde gelen iş güvenliği fuarındaki bu buluşma, markanın küresel pazardaki etkinliğini pekiştirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı