Marketlere yönelik fiyat denetimleri sürüyor

Afyonkarahisar'da marketlere yönelik gerçekleştirilen fiyat denetimleri devam ediyor.

Denetimler Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Denetimlerin ardından yapılan açıklamada "Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, ilimizde faaliyet gösteren marketlerde ürün fiyatları yerinde incelenerek ilgili veriler sistematik şekilde derlendi. Gerçekleştirilen fiyat takip çalışmalarıyla, tarımsal ürünlerin piyasadaki seyrinin izlenmesi, veri akışının düzenli şekilde sağlanması ve değerlendirme süreçlerine katkı sunulması amaçlanmaktadır. İl müdürlüğümüzce, üretimden tüketime uzanan süreçte piyasa verilerinin doğru ve güncel şekilde takip edilmesine yönelik çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı