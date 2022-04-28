Mardin'de bayram hazırlıkları

ARTUKLU, MARDİN (İHA) - Mardin'in tarihi çarşısında giyim satışlarıyla birlikte erkek kuaförlerinde bayram hazırlığı sürüyor.

Artuklu ilçesinde tarihi çarşıda giyim satışlarının yanı sıra kuaförlerde de bayram hazırlıkları devam ediyor. Yaklaşık 50 yıldır giyim satışı yaptıklarını söyleyen esnaf Hıdır Acar, vatandaşların bayrama son günler kala alışverişe çıktığını söyledi. Mardin'in genelinde böyle bir durum olduğunu aktaran Acar, alışverişin son 10 güne bırakıldığını söyledi.

Tarihi çarşıda yarım asırdır berberlik yaptığını belirten Gültekin Kötekoğlu, eskiden işlerin çok iyi olduğunu dile getirdi. Kötekoğlu, 34 kişiyi tıraş ettiğini, arife gününde ise biraz daha iyi iş olduğunu ifade etti. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi